Fenerbahçe'de Nani coşkusu

Fenerbahçe'nin kendisi ve kulübüyle transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Nani, İstanbul'a geldi. Portekizli oyuncuyu çok sayıda taraftar büyük sevgi gösterileriyle karşıladı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yapan Portekizli oyuncuyu çok sayıda taraftar karşıladı. Havaalanını dolduran çok sayıda futbolsever, Nani için uzun süre tezahürat yaptı.

Saat 20:00'da geleceği açıklanan Nani'yi taşıyan uçak önce 22:00'ye ardından 23:00'e rötar yaptı. Buna rağmen Nani için havaalanına akın eden taraftarlar, Portekizli oyuncuyu uzun süre bekledi.

2007'de Cristiano Ronaldo'nun alternatifi olarak Premier Lig devi Manchester United'a 17 milyon pound'a transfer olan; ancak menajer Louis van Gaal'ın gözüne giremeyen ve geçen sezonu ülkesinin takımlarından Sporting Lizbon'da kiralık geçiren Nani'nin, pasaport kontrolünden geçip dışarı çıkmasıyla birlikte taraftarlar büyük tezahürat yaptı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Giuliano Terraneo'nun da karşılayanlar arasında olduğu Nani, havaalanında kendisine ulaşabilen görevliler ve taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

‘Fenerbahçe'yi kariyerimde

yeni bir fırsat olarak görüyorum’

Nani, daha sonra kulüp televizyonunun sorularını yanıtladı. Türkiye'de İstanbul'da yeni bir kariyere başlayacağı sözleri üzerine Nani, "Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Kariyerimde yeni bir fırsat olarak görüyorum. Benim için buraya gelen taraftarı gördüm çok mutlu oldum. Bu taraftar önünde kendimi göstermek istiyorum. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi.

Takımda Meireles, Alves gibi oyuncuların olduğunun hatırlatılması üzerine ise Portekizli oyuncu, "Fenerbahçe takımını gayet iyi tanıyorum. Fenerbahçe, hep yüksekleri hedeflemiş bir takım. Meireles ve Alves gibi milli takımdan tanıdığım oyuncularla oynayacağım. Kendimi ailemin içindeymiş gibi hissedeceğim. Onlarla oynayacağım için çok mutluyum. Umarım hep birlikte önemli başarılara imza atarız" diye konuştu.