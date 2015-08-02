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Spor

Roberto Mancini yeniden Florya’da!

Galatasaray ile Inter arasında Türk Telekom Arena'da oynanacak hazırlık maçı saat 20.00'de başlayacak

02 Ağustos 2015 19:22

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter, bu akşam Galatasaray ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Inter'in teknik direktörlüğünü yapan sarı-kırmızılıların eski çalıştırıcısı Roberto Mancini, antrenmanı takip eden Galatasaray A Takımı İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin, kaleci antrenörü Claudio Taffarel ve Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder ile hasret giderdi.

Galatasaray ile Inter arasında Türk Telekom Arena'da oynanacak hazırlık maçı saat 20.00'de başlayacak. 

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