Mancini'nin yeni golcüsü Stevan Jovetic

Teknik direktörlüğünü bir dönem Galatasaray’ı çalıştıran Roberto Mancini’nin yaptığı Inter kadrosunu önemli bir forvet oyuncusuyla güçlendirdi. İtalyan ekibi, Manchester City ile yollarını ayıran Stevan Jovetic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Ntvspor'da yer alan habere göre, açıklamada transferin mali detaylarına yer verilmedi. İtalyan basınında, Inter'in Jovetic transferi için İngiliz kulübü Manchester City'ye 15 milyon euro ödeyeceği öne sürüldü. Futbolcunun ilk aşamada 3 milyon euro karşılığında 1,5 yıllığına Inter'e kiralandığı, kiralama süresinin tamamlanmasının ardından 12 milyon euro bonservis bedeliyle transferin tamamlanacağı iddia edildi.

2013 yazında Fiorentina'dan 22 Milyon Sterlin bedelle City'ye katılan 25 yaşındaki forvet, ilk sezonunda 18 resmi maçta görev alıp 6 gol atmıştı.

Karadağlı forvet, geçen sezon da kendisinden beklenen performansı sergileyememiş ve 26 resmi maçta görev alırken, 5 kez fileleri havalandırıp 3 asist yapabilmişti.

Stevan Jovetic, Serie A'da daha önce Fiorentina formasını giymişti. Inter daha önce de Barcelona'dan Montoya, Atletico Madrid'den Miranda, Monaco'dan Kondogbia ve Granada'dan Muriyo’yu kadrosuna katmıştı.