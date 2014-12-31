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Spor

Mancini: Sneijder, Juventus maçına yetişirse sevinirim

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, Juventus-Sneijder flörtü hakkında yorum yaptı

31 Aralık 2014 10:42

İtalyanlar, Juventus-Sneijder flörtününün sürdüğünü iddia ederken, mikrofonlar sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörü Roberto Mancini'ye uzatıldı. Hafta sonunda Juventus ile deplasmanda karşılaşacak Inter'in başındaki Mancini, Galatasaray'dan öğrencisi Sneijder için "Hafta sonundaki maça yetişirse sevinirim. Buyursun gelsin" dedi. 

Sneijder'in büyük bir yıldız olduğunu ifade eden Mancini, "Sneijder, Melo ve Galatasaray'daki diğer futbolcularla aram iyiydi. İlk maçımı Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı oynamış ve 2-2 berabere kalmıştık. Şimdi lig maçına gidiyorum" diye konuştu.

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