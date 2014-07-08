Mancini: Prandelli, Galatasaray'a şampiyonluk getirebilir

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra İtalyan milli takımının başına geçeceği konuşulan Roberto Mancini, İtalyan spor gazetesi "Corriere dello Sport"a bir röportaj vererek hakkındaki söylentileri yanıtladı.

Mancini, milli takımın teknin direktörlüğü için henüz kimsenin kendisini aramadığını, ancak böyle bir teklifin kendisi için büyük bir şeref olacağını söyledi.

Mancini, İtalyan Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü bırakarak Galatasaray'a geçen Cesare Prandelli için de "Fenerbahçe'yi yenebilir ve Galatasaray'a 20. şampiyonluğunu getirebilir" dedi.

Övgü Pınar'ın BBCTürkçe'deki haberine göre, İtalya'nın Sardinya adasından Corriere dello Sport'a konuşan Mancini, İstanbul için "dünyanın en güzel şehirlerinden biri" ifadesini kullandı.

Mancini, Prandelli'nin İstanbul'da kendisini çok iyi hissedeceğini söyledikten sonra şöyle devam etti: "Cesare büyük bir kulüpte çalışacak ve şampiyonluğa oynayacak, hazırlık döneminde takımın başında olma şansına sahip."

"Ben sezon ortasında gitmiştim, daha fazlasını yapamazdım. Yine de büyük bir yükseliş yapıp Türkiye Kupası'nı kazanarak güzel bir final yaptığımızı düşünüyorum."



'İtalyanlar dünyanın en iyisi'



"Prandelli Fenerbahçe'yi yenebilir ve Galatasaray'a 20. şampiyonluğunu kazandırabilir. Felipo Melo ve Sneijder gibi yüksek kalibreli oyuncular ona çok yardımcı olacak. Türklerin teklifini kabul etmekle iyi yaptı, muhteşem bir tecrübe yaşayacak."



Mancini, Dünya Kupası'nda İtalya'nın erkenden elenmesinin ardından Prandelli'nin görevi bırakıp hemen sonra da Galatasaray'ın başına geçmesiyle ilgili olarak, "Şampiyonluğu almasını ve Türkiye'de de başarılı olmasını umuyorum" dedi ve sözlerine şunları ekledi:

"Dünya Kupası'ndaki yenilgiden hemen sonra yeniden harekete geçmek kolay değil ama o (Prandelli) hemen yeniden oyuna girme cesaretini gösterdi, üstelik de yabancı bir ülkede. Büyük bir takımı çalıştıracak."

"Corriere dello Sport" adlı gazetenin muhabiri Alberto Dalla Palma'nın, "Siz de Prandelli'nin ardından Milli Takım'ın başına geçecek adaylardan birisiniz" demesi üzerinde de Mancini şöyle cevap verdi: "Bunlar sadece söylenti. Kimse benimle temasa geçmedi. Elbette ben de bir şeyler okuyorum, duyuyorum ama o kadar."

Mancini, adaylar arasında gösterilmekten ise onur duyduğunu belirterek "Elbette bu bir gurur kaynağı. Ben her zaman milliyetçi biri olmuşumdur. Yurtdışında bulunduğum zaman kökenlerimden gurur duymuşumdur" dedi.



Mancini, İtalyan teknik direktörlerin "dünyanın en iyileri" olduğunu da söyledi.



Çok para istiyor iddiası



Muhabirin "Sorunun ekonomik olduğu söyleniyor, siz çok para istiyormuşsunuz" demesi üzerinde Mancini, "Bunu söyleyenler gerçeği bilmeden konuşuyor. Beni kimse aramadı, e o zaman nasıl bilebilirler ne kadar para isteyeceğimi ya da ne kadara razı olacağı mı? Bunlar sadece söylenti" diye konuştu.



Dünya Kupası maçları hakkında da konuşan Mancini, Brezilya'nın evinde oynama avantajına sahip olduğunu ancak artık Neymar silahını kaybettiğini vurguladı ve "Kötü bir darbe oldu ama bazen talihsizlikler, galibiyet getiren reaksiyonlar doğurur" dedi.

Almanya'ya da dikkat edilmesi gerektiğini belirten Mancini "Almanya sadece güçlü bir milli takım değil aynı zamanda klas bir takım" diye konuştu. Mancini "Harika, mükemmel dengeli iki yarı final maçı olacak. Fakat bu dengeyi Messi bozabilir, çünkü dünyanın en güçlü oyuncusu" yorumunu yaptı.

BBCTürkçe