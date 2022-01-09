MAÇ SONUCU | Rizespor 2-2 Beşiktaş

Süper Kupa'yı kazanarak moral bulan Beşiktaş, 11 eksikle çıktığı Çaykur Rizespor deplasmanında bir puana razı oldu. Siyah Beyazlılar, iki kez öne geçtiği maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. İki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. 11 eksikle Rizespor deplasmanına çıkan Siyah Beyazlılar, maça etkili başladı. İlk dakikalardan itibaren rakip kalede gol arayan Beşiktaş, 25. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken; 56'da kaleci Ersin'in boşa çıktığı topta Pohjanpalo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1 yaptı.

60. dakikada Süper Lig'de ilk maçına çıkan 17 yaşındaki Emirhan İlkhan, şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş'ı bir kez daha öne geçirdi. 68'de bir kez daha sahneye çıkan Pohjanpalo, kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skoru 2-2'ye getirdi.

86. dakikada 2 kırmızı kart

85. dakikada Umut Meraş'a sert hareketinin ardından Gökhan Gönül, önce ikinci sarı ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ortam bir anda gerilirken, Beşiktaşlı Montero da ikinci sarı kartın ardından oyun dışına gönderildi.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 18'e; Beşiktaş ise 29'a çıkardı. Beşiktaş'ın lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 20'ye çıktı.

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Stat: Çaykur Didi Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Djokoviç (Dk.62 Sabo), Baiano (Dk.84 Deniz Hümmet), Boyd (Dk.61 Dabo), Umar (Dk.61 Alper Potuk), Boldrin, Pohjanpalo (Dk.90 emir Han Topçu) Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida (Dk.63 Serdar Saatçı), Montero, Umut Meraş (Dk.89 Rıdvan Yılmaz), Necip Uysal, Josef, Emirhan İlkhan, Güven Yalçın (Dk.82 Gökhan Töre), Batshuayi Goller: Dk.25 Batshuayi (penaltıdan), Dk. 60 Emirhan İlkhan (Beşiktaş), Dk. 56 ve 68 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor) Kırmızı Kartlar: Dk.86 Gökhan Gönül (Çaykur Rizespor) Dk.86 Montero (Beşiktaş) Sarı Kartlar: Dk.79 Baiano, Dk.87 Umar (kulübeden) Dk. 89 Boldrin) (Çaykur Rizespor), Dk.55 Vida (Beşiktaş)

Maçtan önemli anlar

2. dakikada Selim Ay'ın ceza sahsı içerisinde uzaklaştırmak istediği pozisyonda kafa vuruşunda top Batshuayi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan sağına yatarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

9. dakikada Necip Uysal'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yer tutan genç oyuncu Emirhan İlkhan'ın kafa vuruşunda, üst direğe çarparak oyun alnına dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırmayı başardı.

13. dakikada Güven Yalçın ile verkaç yaparak ceza sahası içerisine giren Batshuayi'nin sol çaprazda yerden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topu ayakları ile kornere çeldi.

25. dakikada VAR uyarısı ile pozisyonu izleyen Ali Palabıyık, Baiano'nun ceza sahası içerisinde topa elle müdahalesinde penaltı noktasını gösterdi. Batshuayi'nin vuruşunda top Gökhan Akkan'ın sağından filelere gitti: 0-1

32. dakikada Umar'ın ceza yayı üzerine yerden pasında Pohjanpalo'nun dönüp vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu, direk dibinden filelere gitmekte olan topu yatarak kornere çelmeyi başardı.

39. dakikada hakem Alper Ulusoy'un taç atışını Beşiktaş lehine vermesi üzerine Emirhan İlkhan, topun kendisinden çıktığını belirterek taç atışı el değiştirdi. Taraftarlar ve futbolcular genç oyuncuyu alkışladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.