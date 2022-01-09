Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, Süper Lig kariyerine golle başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye, kariyerinde ilk kez bir Spor Toto Süper Lig maçına çıkan ve siyah-beyazlı formayla ilk 11'de sahaya çıkan Emirhan İlkhan damga vurdu.

2004 doğumlu futbolcu, mücadelenin 60. dakikasında Güven Yalçın'ın çevirdiği topta şık bir vuruş yaparak takımının ikinci golünü kaydetti.

Beşiktaş'ta 17 yaşındaki Emirhan İlkhan ilk kez Beşiktaş forması ile Süper Lig maçına çıktı. Emirhan İlkkan, karşılaşma boyuna ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Genç oyuncu, 60. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi. Emirhan, kaleye ilk şutunu çekerken, bu şutu da gol oldu.

Opta verilerine göre de Emirhan İlkhan (17 yaş 222 gün), Batuhan Karadeniz'den (Ekim 2008'de 17 yaş 165 gün) bu yana Süper Lig'de gol atan en genç Beşiktaş oyuncusu oldu.