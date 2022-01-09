Emre Kocadağ'dan teknik direktör açıklaması!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ teknik direktör açıklamasında bulundu. Kocadağ, "Önder Karaveli devam ediyor ama biz yine projemize uyan bir isimle sözleşme imzalayabiliriz." diye konuştu.

Süper Kupa'yı kazanarak moral bulan Beşiktaş, 11 eksikle çıktığı Çaykur Rizespor deplasmanında bir puana razı oldu. Siyah Beyazlılar, iki kez öne geçtiği maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. İki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

Maçın ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu.

Emre Kocadağ, "Katar'dan Süper Kupa'yla döndük. Beşiktaş tarihine not düşülecek bir kupalar serisiyle geçtiğimiz sezonu tamamlamış olduk. Başkanımıza, yönetim kurulumuza, bu kupalarda emeği çok olan Sergen Yalçın ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Teknik direktör konusunda planları olduğunu aktaran Kocadağ, "Önder Karaveli devam ediyor ama biz yine projemize uyan yeni bir isimle sözleşme imzalayabiliriz. Önder Karaveli, Şenol Fidan gibi hocalar zaten bu projenin içinde olacaklar" ifadelerini kullandı.