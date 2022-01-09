Güven Yalçın: Gereksiz goller yedik

Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda Güven Yalçın gereksiz goller yediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada Çaykur Rizespor'dan Gökhan Gönül ile Beşiktaş'dan Montero kırmızı kart gördü.

Maçın ardından beIN SPORTS'a konuşan Güven Yalçın, "Biz topu iyi kullandık. Ceza sahasına çok girdik. 1-2 gol daha atabilirdik. Benim düşüncem çok gereksizce goller yedik. 2-0'ı bitirirsin ama futbol bazen böyle, hiçbir şeyden gereksiz goller yiyorsun. Sonra atamadıklarını arıyorsun." ifadelerini kullandı.

Maçın son bölümündeki pozisyonunu yorumlayan Güven, "Gole gidiyordum, birisi çekti beni. Atayım mı kendimi dedim. Gideyim dedim. 2-1'di. Gol atmak da vardı. Gökhan Akkan ağabey doğru köşeyi seçti." dedi.