Rize'de kaçan dana dereye düştü

Rize'de kurbanlık pazarından çıkarılırken sahibinin elinden kaçan dana dereye düştü. İslampaşa Mahallesi'nde bulunan kurban pazarından satın alınan 500 kilogram ağırlığındaki dana, Rize Belediyesi'ne ait kesimhaneye götürülmek istendiği sırada sahiplerinin elinden kaçtı.

Ntvmsnbc.com’da yer alan habere göre, sahiplerinin yaklaşık 100 metre peşinden koştuğu dana, bir anda Askoroz deresine düştü. Çevredeki vatandaşların danayı yakalama çabaları sonuçsuz kalınca Rize Belediyesi veteriner görevlilerinden yardım istendi.

Olay yerine gelen veteriner hekimi, danayı uyuşturucu iğne yaparak sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre derede yüzerek tekrar kıyıya çıkan kurbanlığın ipini tutmaya çalışan belediye görevlisi, dananın elinden kurtulmasıyla yere düştü. Vatandaşların yaklaşık bir saat süren uğraşı sonrası yakalanan dana sahiplerine teslim edilerek kesim alanına götürüldü. Dana ortaklarından Selahattin Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, danayı kesim alanına götürdükleri sırada ellerinden kaçırdıklarını belirterek, "Kurbanımız dereye atladı. Biz de gerekirse kurbanlık danamızı kurtarmak için dereye atlarız, balık gibi yüzer, onu kurtarırız" dedi.