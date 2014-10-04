T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Rize'de kaçan dana dereye düştü

Rize'de kesimhaneye götürülürken kaçan dana Askoroz deresine düştü

04 Ekim 2014 20:53

Rize'de kurbanlık pazarından çıkarılırken sahibinin elinden kaçan dana dereye düştü. İslampaşa Mahallesi'nde bulunan kurban pazarından satın alınan 500 kilogram ağırlığındaki dana, Rize Belediyesi'ne ait kesimhaneye götürülmek istendiği sırada sahiplerinin elinden kaçtı.

Ntvmsnbc.com’da yer alan habere göre, sahiplerinin yaklaşık 100 metre peşinden koştuğu dana, bir anda Askoroz deresine düştü. Çevredeki vatandaşların danayı yakalama çabaları sonuçsuz kalınca Rize Belediyesi veteriner görevlilerinden yardım istendi.

Olay yerine gelen veteriner hekimi, danayı uyuşturucu iğne yaparak sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre derede yüzerek tekrar kıyıya çıkan kurbanlığın ipini tutmaya çalışan belediye görevlisi, dananın elinden kurtulmasıyla yere düştü. Vatandaşların yaklaşık bir saat süren uğraşı sonrası yakalanan dana sahiplerine teslim edilerek kesim alanına götürüldü. Dana ortaklarından Selahattin Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, danayı kesim alanına götürdükleri sırada ellerinden kaçırdıklarını belirterek, "Kurbanımız dereye atladı. Biz de gerekirse kurbanlık danamızı kurtarmak için dereye atlarız, balık gibi yüzer, onu kurtarırız" dedi.

ETİKETLER

kurbandanarizedereaskoroz deresi

İlgili Haberler

Türkiye'den kurban manzaraları; kendini kesenler, denizi kana bulayanlar...

Her sene olduğu gibi bu sene de Türkiye'nin dört bir yanından kurban kazaları geliyor...

Sahibinden kaçan boğa kurban atıkları için açılan çukura düştü

Ataşehir'de kesim yerine götürülen sahibinin elinden kaçan boğa İçi kan ve kurban atıklarıyla dolu çukura düştü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24