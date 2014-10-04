Türkiye'den kurban manzaraları; kendini kesenler, denizi kana bulayanlar...

Kurban Bayramı'nın başlaması ile birlikte kurbanlık hayvanlarını kendileri kesmeye çalışan çok sayıda vatandaş, çeşitli yerlerinden yaralandı. Kesim sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine hücum etti. Yaralanan vatandaşlardan bazıları bıçağı suçlarken, bazıları da acemi olmamasına rağmen yine de kendilerini kestiklerini söyledi. Her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da İstanbul Boğazı kızıla büründü. Kayseri’de de bir kişi, kurban keserken kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Melikgazi ilçesinde meydana geldi. 62 yaşındaki Habip Bostan, 2 oğluyla birlikte keseceği büyükbaş hayvanı ayaklarını bağlayarak yere yatırdı. Bu sırada hayvanın çırpınması sırasında dengesini kaybedip beton zemine düşen Bostan, yerde hareketsiz kaldı.

Çağrılan ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Bostan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hastaneye götürülürken kalbi duran ve yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırılan Habip Bostan, acil servisteki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bostan'ın oğulları ve yakınları, hastanenin acil servis girişi önünde sinir krizi geçirip gözyaşı döktüler.

Boğaz kızıla büründü

Kurban Bayramı'ndan haftalar öncesinde tedbirler alındı, kesim yerleri belirlendi, uyarılar yapıldı ancak manzara değişmedi. Her yıl olduğu gibi bayramın ilk günü kurbanların kanı, Boğaz'a döküldü.

Her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da İstanbul Boğazı kızıla büründü.

Anadolu Yakası’nda kesilen kurbanlıkların kanları atık su kanalından Boğaz’a dökülünce, denizin mavisiyle kanın kırmızısı bir birine karıştı.

Acemi kasaplar hastaneye koştu

Kurban Bayramı'nın başlaması ile birlikte kurbanlık hayvanlarını kendileri kesmeye çalışan çok sayıda vatandaş, çeşitli yerlerinden yaralandı. Kesim sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine hücum etti. Yaralanan vatandaşlardan bazıları bıçağı suçlarken, bazıları da acemi olmamasına rağmen yine de kendilerini kestiklerini söyledi.

Bayram namazının ardından acemi kasapların akınına uğrayan yerlerden biri de Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda yaralı vatandaş hastaneye geldi. Kimi sedye, kimi tekerlekli sandalye, kimi de ayakta acil servise giren vatandaşlar, tedavi edilmeye çalışılıyor.

Ayağından yaralanan bir vatandaş tekerlekli araba ile hastaneye götürülerken kurbanlığın üzerine düşmesi sonucu yaralandığını ifade etti. Elinden yaralanan bir başka vatandaş ise suçlunun bıçak olduğunu söyledi.

Hastane bahçesinde eli sargılı ve üstü başı kanlar içinde kalan Hasan isimli bir vatandaş da "Acemi kasap değilim, ama kendi kurbanımı keserken bıçağın üzerine düştüm. Bu işi biliyoruz derken kendimiz kestik. Abim keserken başını kaldırdı kaldırınca da elimi kesti." dedi.

Yozgat

Yozgat'ta kurban keserken kendisini yaralayan 12 kişi hastaneye başvurdu. Yozgat merkez ve köylerinde bayram dolayısıyla kurbanlıklarını kesmeye çalışan vatandaşlar, kesim sırasında çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındı. Bir vatandaş kasap olduğunu fakat hayvanın güçlü olmasından dolayı parmağını kestiğini söyledi.

Kentte bayramın ilk günü öğleye kadar kurban kesimi sırasında yaralanan 12 kişi, Yozgat Devlet Hastanesi'nin acil servislerine başvurdu.

Bursa

Kurban Bayramı'nda yüz binlerce vatandaş kurban kesme telaşına düştü. Kasaplar yoğun mesai yaparken kurbanlarını kendileri kesmek isteyen acemi kasaplar ise soluğu hastanede aldı. Bazı vatandaşlar ise kurban kesen komşularına yardım etmek isterken el ve ayaklarını kesti. Hastanelerin acil servislerine koşan yaralılar ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.

Kurban Bayramı namazlarını kılan Bursalılar, ardından kurbanlarını kesmek için kolları sıvadı. Bir kısmı modern kesim alanlarını tercih ederken, bazıları ise kurbanını kendisi kesmek istedi. Kurban Bayramı’nın vazgeçilmezlerinden acemi kasaplar ise yine hastanede nefes aldı. Yüzlerce acemi kasap kurban yerine kendini keserken, elleri ve ayakları bezlerle sarılı halde hastanenin yolunu tuttu. Kimisi kendi aracı ile hastaneye gelirken, bazılarını ise ambulanslar acillere yetiştirdi.

Kimisi yardım ederken, kimisi keserken yaralandı

Saat 10.00 itibariyle birçok vatandaş el, parmak, yüz ve ayaklarındaki kesikler nedeniyle hastanelere koştu. Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi ise acemi kasapların koştuğu ilk adreslerden oldu. Fevzi Karabulut isimli yaralı, "Koçu keserken bıçak bir anda parmağımı aldı. Ben değildim, yardım ediyordum. Parmağıma 5 adet dikiş attılar. " dedi. Bir başka yaralı ise "Elimi kestim, devamlı kesiyordum ama bu kez elimi kestim, kazara oldu" diye konuştu. Acil servisteki tedavilerinin ardından taburcu edilen acemi kasaplar "Dalgınlıkta bir anda oldu. Boğanın boynuzu yaralardı. Durumumuz iyi. Bunlar da bayramın bir tadı" dedi.