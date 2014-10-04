Sahibinden kaçan boğa kurban atıkları için açılan çukura düştü

Ataşehir'de kesim yerine götürülen boğa vatandaşların elinden kaçarak, kurban atıkları için açılan çukura düştü. İçi kan ve kurban atıklarıyla dolu çukura düşen kurbanlık boğa saldırganlaşınca uyuşturucu iğneyle sakinleştirilip çukurdan çıkarıldı.

Ramazan Almaçayır’ın DHA’da yer alan haberine göre, Ataşehir'de İsmail Yıldız, kurbanlık pazarında satın aldığı boğayı kesim yerine götürürken kaçırdı. Kesim yerine giderek kurbanıyla sıraya giren Yıldız ve yanındakilerin elinden kurtulan kurbanlık boğa, kurban atıkları için açılan 3 metrelik çukura düştü. İçi kan ve kurban atıklarıyla dolu olan çukura düşen ve gözleri bağlı olan kurbanlık boğa için olay yerine itfaiye çağırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çukura girdi ancak, huysuzlaşan boğa itfaiye ekiplerine müdahale imkanı vermedi.

Bunun üzerine belediyeden veteriner hekimi çağırıldı. Veteriner hekim gelene kadar ise tam anlamıyla yürek sızlatan görüntüler yaşandı. Gözleri bağlı bir şekilde bir sağa bir sola giden boğa zaman zaman kafasını toprak zemine çarptı. Bu sırada çukurun etrafı ise meraklılar tarafından hınca hınç doldurularak yaşananlar izlendi. Olay yerine gelen veteriner hekim boğaya bir uyuşturucu iğne fırlattı. İğne isabet ettikten sonra boğa bir nebze sakinleşti ve çukura yığıldı.

Beline ip bağlanan itfaiye eri aşağı inip boğanın yanına yaklaştı fakat boğa birden harekete geçince itfaiye eri ipe tutunarak hızlı bir şekilde yukarı çıktı. Bunun üzerine boğaya ikinci bir uyuşturucu iğne atıldı. Kan gölüne dönen çukurda bir müddet daha dolaşan boğa itfaiye erlerinin olduğu yere gelince boynuzlarına ip bağlandı. İkinci uyuşturucunun etkisiyle yorgun düşen boğa yere yığıldı. İtfaiye erleri boğanın karnından ve bacaklarından bağladıkları halatı vince taktı. Yaklaşık 2 saat boyunca çukurda kalan boğa vinç yardımıyla yukarı çekildi. Kurbanın sahibi İsmail Yıldız ise "kesime götürülürken elimizden kaçtı çukura düştü. Böyle bir sistem olmaz sıra beklerken oldu" diye konuştu.