Rize'de çocuk istismarından tutuklu Kızılay yöneticisi Ensar Vakfı il başkanlığı yapmış

İki çocuğa cinsel istismardan ocak ayında tutuklanan Rize İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı ve Kızılay Şube Başkanı Mehmet Nuri Gezmiş’in 2001-2003 yılları arasında Rize Ensar Vakfı Başkanlığı yaptığı ortaya çıktı. Mehmet Nuri Gezmiş'in avukat oğlu, dosyayı gördükten sonra babasının avukatlığını yapmaktan vazgeçmişti. Karaman'da 10 çocuğa tecavüz ettiği raporlarle belgelenen, toplamda 45 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen Muammer B.'nin 5 ay Ensar Vakfı'nda çalışması tartışmaları da beraberinde getirmişti. Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği'ne (KAİMDER) yakın kişilerin kiraladığı evlerde kaldıkları öne sürülen öğrencilere cinsel istismarda bulunan Muharrem B.'nin 600 yıla kadar hapsi isteniyor.

Ensar Vakfı'nın sitesindeki sayfa kaldırıldı

Ensar Vakfı’nın Rize Şubesi’nin resmi internet sitesindeki “www.ensarvakfirize.com/sayfa.asp?sayfaID=25” adresinde vakfın Rize şubesinin eski yöneticilerinin bilgisi vardı. Gazeteport, bu sayfadaki bilgileri okuyucularına duyurmuştu:







O sayfa silindi

Haberin yayımlanmasının ardından söz konusu bilgilerin bulunduğu sayfa siteden kaldırıldı. Sayfaya “www.ensarvakfirize.com/sayfa.asp?sayfaID=25” adresinden girmek istendiğinde böyle bir sayfa bulunmadığı belirtiliyor.

Google aramalarında görünüyor

Ancak Google'dan arama yapıldığında silinen sayfadaki bilgileri doğrulayan sonuçlar çıkıyor:

Yerel gazete Çayhaber'de Gezmiş'in

öz geçmişi yayımlanmış



Yerel Çayhaber sitesinde 6 Mart 2013 tarihinde Mehmet Nuri Gezmiş’in öz geçmişinde Ensar Vakfı Rize başkanlığı yaptığı yazıyor.

Mehmet Nuri Gezmiş neden tutuklanmıştı?



Rize İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı ve Kızılay Şube Başkanı 56 yaşındaki Mehmet Nuri Gezmiş, küçük yaştaki 2 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 7 Ocak 2016’da tutuklandı. Mehmet Nuri Gezmiş 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu şikayetiyle gözaltına alındı. İfadesi alınan Gezmiş serbest bırakıldı. Bu kez 13 yaşındaki bir erkek çocuğun ailesi cinsel istismar gerekçesiyle şikayet etti. Bunun üzerine Gezmiş savcılık talimatı ile yeniden gözaltına alındı. Sonra da çıkartıldığı mahkemece çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanarak Kalkandere Cezaevi’ne gönderildi.



Soruşturma geçmişine rağmen

Ensar Vakfı Başkanı oldu



2001-2003 yılında Rize Ensar Vakfı Başkanlığı yapan Mehmet Nuri Gezmiş’in 1983-1987 yılları arasında Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde öğretmenlik yaptığı dönemde küçük yaştaki erkek çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla soruşturma geçirdiği öne sürüldü.

Gezmiş, Sosyal Hizmetler İl Müdürü iken de 2007 yılında kuruma bağlı yetiştirme yurtlarında kalan erkek çocuklara yönelik cinsel istismar iddiası ile müfettiş soruşturması geçirdiği öne sürüldü. Ancak hakkında soruşturma açılmadan görevine devam ettirildi. 2016 yılı Oçak ayında iki erkek çocuğun ailesi şikayet edip işin peşini bırakmayınca bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.