Rize Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı, erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı!

Rize İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı ve Kızılay Şube Başkanı 56 yaşındaki Mehmet Nuri Gezmiş, küçük yaştaki 2 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

Rize İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kızılay Şube Başkanı Mehmet Nuri Gezmiş, iddiaya göre 10 gün önce kıyafet yardımı yapacağını söylediği bir erkek çocuğu yanına çağırdı. Gezmiş, makam odasında pantolon giydirmek istediği 14 yaşlarındaki çocuğa bu sırada cinsel istismarda bulundu. Küçük çocuk eve döndükten sonra yaşadıklarını anlatınca aile polise başvurdu ve şikayetçi oldu. Gelişme üzerine polis merkezine çağrılan Mehmet Nuri Gezmiş, ifadesi alındıktan sonra bırakıldı. Ancak olayla ilgili incelemeyi sürdüren polis, Gezmiş’in Özel İdare Genel Sekreterliği ve Kızılay Şube Başkanlığı’ndaki bilgisayarlarına el koymak için savcılığa başvurdu. Ancak savcılık el koyma kararı vermedi, bilgisayarların rızaen getirilmesini istedi.

Bilgisiyarların teslim edilmesi sonrasında teknik inceleme başlatan polis, format atılarak tüm verilen silindiğini, hard disklerin ise değiştirildiğini saptadı. Bunun üzerine hard disk değişikliğinin yapıldığı bilgisayar firması ile temasa geçen polis, temin ettiği eski hard disklerdeki silinmiş verileri kurtardı. Bilgisayarlarda yapılan incelemelerde, küçük yaştaki erkek çocuklarla ilgili uygunsuz görüntüler ve yazışmaların bulunduğu, telefon kayıtlarında da, erkek çocuklara gönderilen bazı uygunsuz mesajlar ile yazışmalar ve konuşma kayıtlarının ortaya çıkarıldığı öğenldi.

Bir şikayet daha!

Polisin olayla ilgili çalışmaları sürerken Gezmiş hakkında ikinci bir şikayet geldi. 13 yaşlarındaki bir erkek çocuğun ailesi savcılığa başvurdu ve Mehmet Nuri Gezmiş’in çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu. Bu gelişme üzerine dün gece savcılık talimatı ile gözaltına alınan Mehmet Nuri Gezmiş, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen ve gece nezarette tutulan Gezmiş, Rize Adliyesi’ne sevk edildi ve çıkartıldığı mahkemece çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanarak Kalkandere Cezaevi’ne göderildi.

Yetiştirme yurtları iddiası

Bu arada, geriye dönük araştırma yapan polis, Mehmet Nuri Gezmiş’in 1983-1987 yılları arasında Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’nde öğretmenlik yaptığı dönemde küçük yaştaki erkek çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma geçirdiğini tespit etti. 2003 yılında kendi başvurusu üzerine Rize Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine getirilen Mehmet Nuri Gezmiş hakkında, kuruma bağlı yetiştirme yurtlarında kalan erkek çocuklara yönelik cinsel istismar iddiaları ile hakkında 2007 yılında müfettiş soruşturması açıldığı öğrenildi. Erkek çocukları evine götürdüğü, odasına aldığı ve cinsel istismarda bulunduğu yönünde çocukların ifadeleri üzerine müfettişlerin Gezmiş hakkındaki adli yargılama talebine dönemin Mülki İdare Amirleri’nin izin vermediği ortaya çıktı.

Görevlerinden istifa etti

1990-2002 yıllarında Rize’de çeşitli okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan ve 2005 yılında Kızılay Rize Şube Başkanlığı görevine getirilen evli ve 2 çocuk babası Mehmet Nuri Gezmiş, 2013 yılından bu yana İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu. 10 gün önce hakkındaki şikayetler üzerine Kızılay Şube Başkanlığı’ndan istifa eden Gezmiş, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden de ayrılarak emekliliğini talep etti.