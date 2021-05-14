Rize İkizdere'de üç dönümlük fundalık yandı

Rize’nin İkizdere ilçesinin Çağrankaya Yaylası yakınlarında bitki örtüsü yangını çıktı, üç dönüm fundalık alan yandı.

Çağrankaya Aşağı Yayla’ya çıkan alanın Limyalar mevkiinde çıkan yangına, orman idaresi iki arazöz ve 15 kişilik ekiple müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Rize İl Özel İdaresi de gönderdiği kepçe ile katılırken, yöre halkı da ekiplere destek verdi.

Alevler, Aşağı Yayla’ya sıçramadan kontrol altına aldı. Sahada soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. (ANKA)

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