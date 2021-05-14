Rize İkizdere'de vatandaşlar iş makinalarını yine durdurdu; "Biz bu sene iş yapmayacağız; ormanlara bekçiyiz"

Rize'nin İkizdere ilçesinde, Lojistik Merkez ve Liman Projesi'nin dolgusu için 20 milyon tona yakın taş alınmak üzere İskencedere Vadisinde açılması planlanan taş ocağına karşı yöre insanının tepkileri 24. gününde. Köydeki evlerinden çalışma alanına dağdaki patika yollardan ulaşan köylüler çalışmaya başlayan iş makinesini durdurmayı başardı. Bölge halkından Ayşe Baş, "Biz bu sene ormanlara bekçiyiz; oraya taş ocağı olmayacak" diyerek tepkisini dile getirdi.

Ayşe Baş adlı vatandaşın öfkesi

Mücadelede kararlı olduklarını belirten Gürdereli Ayşe Baş, ülkeyi yönetenlere seslendi. Yöresel şivesi ile tepkisini dile getiren Baş, şöyle konuştu:

"Devlet ha böyle ediyoruz da, geçiniyoruz. Buraya da geldiniz, zamanla görmedin bizi. Şimdi neden geldin? Şimdi geldin bize meyvelerimi yetiştirdim. Şimdi geldin buraları işgal ediyorsun. Bu kadar bize sıkıntı, bu kadar işgale... Yani yeter. Bıraksın bizi gitsin. Kesinlikle, hala bugün hemen hemen bir aydır uğraşıyoruz. Yine de uğraşmaya devam. Biz bu sene iş yapmayacağız. Ormanlara bekçiyiz. Onları burada çalıştırmayacağız. Bayram günü bile bize bir bayram bırakmadılar. Bayram günü bir çay içmeden gitti oraya çalıştı sabaha kadar tak tak tak. Biz uyku uyuyamadık. Kalktık ormanlardan gidecektik. Ama gene sağ olsun hemen durdurdular. Ama bugün yine başladı. Toplanıp gideceğim. Yola devam. Oraya yatacağım, ezsin geçsin, bakalım ne yapacak. Oraya taş ocağı olmayacak."

"Organik çay ve kestane balı üretiliyor"

İskencedere Vadisinde organik çay ve şifalı kestane balı ürettiklerini anlatan köy halkından Mehmet Karadeniz ve Ali Akyıldız, “Lojistik liman için istenen taş daha yakın yerden alınabilir. Biz bu çalışmanın durdurularak projenin iptaline kadar anayasal tepkimizi sürdüreceğiz. Bize kimse engel olamaz. Burada geçmişimiz var, gelecek torunlarımıza bozuk bir yapı bırakmak istemiyoruz. Hangi taş ocağı bırakıldıktan sonra eski haline gelmiştir. Burada da o söylenenlere inanmıyoruz” dedi.

Yol açma çalışmasının başladığı alanın girişine firma tarafından kamera ve demir kapı takılarak içeri girişlere artık izin verilmiyor. Giriş kapısında özel güvenlik personeli 24 saat görev yapıyor. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı alanda iş makinelerinin çalışması aralıklı devam ediyor. (ANKA)