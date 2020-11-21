Rixos Otel'de şüpheli bir şekilde ölen 16 yaşındaki Burak Oğraş'ın anne ve babası: Oğlumun katillerini bulun ve yargılayın

Antalya’daki Fettah Tamince’ye ait Rixos Lares Hotel’inde staj yaptığı sırada şüpheli şekilde yaşamını yitiren Burak Oğraş’ın babası Murat Oğraş, Çocuk Hakları Günü’nde yetkililere, “Oğlumun katillerini bulun ve yargılayın” diye seslendi.

Oğlunun turizm lisesinde okurken stajı için otele geldiğini aktaran baba Murat Oğraş, aradan geçen 9 yılda ölümüne yol açanların bulunmadığını aktardı.

Baba Oğraş, “Baş şüpheli C.A. yurtdışına kaçtı. Savcılık, şüpheli F.P.’nin tutuklanması istedi ancak mahkeme adli kontrolle serbest bıraktı. Oğlumun katilleri ortada ancak etkin bir mücadele yürütülmedi” dedi. Oğraş, şunları dile getirdi: “Polisler şüpheliyi 3 ayda yakalayamadı, sonra yurtdışına çıktığı tespit edildi. Tüm yaşananlara rağmen mücadelemiz devam ediyor. Oğlumun katilleri yargılanıp en ağır cezayı alacak. Ben oğlumun Rixos Otel’de katledildiğini dünyaya duyuracağım.”

Ne olmuştu?

Burak Oğraş, 2011 yılında staj yaptığı otelin tahsis ettiği pansiyonun içinde su olmayan havuzda ölü bulundu. Otopside Oğraş’ın yüksekten düşme sonucu öldüğü tespit edildi. Aile, çocuklarının yüksekten atıldığını öne sürerek katillerin bulunmasını istiyor. Baba Oğraş, dönemin Antalya Emniyet Müdürü Ali Yılmaz’ın olaydan 1 yıl sonra Fettah Tamince’ye ait otelin yönetim kuruluna girdiğinin altını çiziyor.

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