Fettah Tamince, Burak Oğraş’ın kendisine ait Rixos Hotel’de şüpheli ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Olayın aydınlığa kavuşmasını istiyorum

İş insanı Fettah Tamince, kendisine ait Rixos Lares Hotel’de staj yaparken, otelin tahsis ettiği pansiyonda hayatını kaybeden Burak Oğraş’ın ölümüyle ilgili ilk kez konuştu. Tamince, “Bu olayın aydınlığa kavuşması için elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız” dedi.

Burak Oğraş’ın ölümüyle ilgili dönemin Antalya İl Emniyet Müdürü olan ve 2011’deki olaydan bir yıl sonra Rixos’ta üst düzey yönetici olarak göreve başlayan Ali Yılmaz ilk kez konuşmuştu. Yılmaz, "Ticari itibarım zarar görüyor. Kişilik haklarıma saldırı oluyor. Ancak acılı bir baba var ortada ve bu yüzden kendisine dava açmıyorum" demişti.

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Burak Oğraş’ın babası Murat Oğraş, olayın yaşandığı Rixos otellerinin sahibi Fettah Tamince’nin, 2011 yılında ismi henüz FETÖ olarak anılmayan Gülen Cemaati’ne yakınlığı nedeniyle, soruşturmayı yürüten polislerin dosyayı örtbas ettiğini savunuyor. Dönemin Asayiş Şube Müdürü Nurullah Güler’in FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilip hapis cezasına çarptırılması, dönemin Antalya Emniyet Müdürü Ali Yılmaz’ın olaydan 1 yıl sonra Rixos’ta üst düzey göreve başlaması ve hakkındaki FETÖ davası, baba Murat Oğraş’ın iddiasına dayanak oluşturuyor.

Olayın yaşandığı Rixos otellerinin sahibi Fettah Tamince de aradan geçen 9 yılda sessizliğini korudu. Independent Türkçe’nin ulaştığı Tamince, Burak Oğraş’ın ölümüyle ilgili ilk kez konuştu.

"Yıllar sonra sosyal medyadan öğrendim"

Burak’ın ölümünden yıllar sonra sosyal medya aracılığıyla haberdar olduğunu ifade ederek söze başlayan Tamince, “Benim yurt içi ve yurt dışında 100’ün üzerinde işletmem, 10 bin civarında çalışanım var. Her işletmenin sorumlusu ayrı. Olay bana intikal ettirilmedi. Ben çok sonra öğrendim” dedi.

"En az Burak'ın babası kadar aydınlığa kavuşmasını istiyorum"

“Ben en az Burak’ın babası kadar bu olayın aydınlığa kavuşmasını istiyorum” diyerek sözlerine devam eden Tamince, Burak Oğraş’ın ölümünün kendisini derinden sarstığını söyleyerek, Murat Oğraş’ın kendisiyle ilgili iddialarına şu yanıtı veriyor:

Elimden gelen bir şey yok. Bir Allah’ın kulu da ‘Fettah gelip benden bir talepte bulundu’ diyemez.

"Davada istediğini alamayınca..."

Ortada bir adaletsizlik varsa onun karşısında olduğunu ifade eden Tamince, “Bu olayın aydınlığa çıkması için elimizden gelen her şeyi yapmaya, elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız” diye konuştu. Sosyal medyadaki paylaşımlara da değinen Tamince, sözlerini şöyle noktaladı:

Günün sonunda konun cevabını adalet verecek. Sosyal medyada olayları bir yerlerle bağlamak sonuç getirmez. Davada istediğini alamayınca olayı bana ve kuruma bağlamak çok yanlış. Babanın acısını anlıyorum ama acıyı yenmek başkasına iftira atmaksa onu bilemem.

Tazminat davası halen sürüyor

Burak’ın ölümüyle ilgili açılan ceza davasında ismi ve kurumu yargılanmayan Tamince ile Burak’ın ailesi arasındaki tazminat davası ise halen sürüyor.

Tamince'nin avukatından açıklama

Tamince’yle yaptığımız telefon görüşmesinden sonra, Rixos otellerinin avukatı Efe Açıkalın da, yazılı bir mesaj göndererek, konuyla ilgili müvekkili Fettah Tamince adına açıklama yaptı.

Açıkalın’ın Fettah Tamince adına yaptığı açıklama şöyle:

Öncelikle belirtmeliyiz ki Oğraş ailesinin acısını paylaşıyoruz. Sosyal medyada müvekkil şirket aleyhine yapılan karalama odaklı iddialar asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır.

Merhum, Rixos Otelleri’nde vefat etmemiştir. Müvekkil şirketten hem işletmesi, hem kontrolü bağımsız bir pansiyonda vefat etmiştir. Burak Oğraş’ın vefatına ilişkin cezai soruşturmada; müvekkil şirket veya yetkililerinin herhangi bir illiyet bağı veya dosyaya müdahilliği bulunmamaktadır. Keza cezai soruşturma esnasında şüpheli sıfatı bulunan kişilerin de müvekkil şirket yetkilileri ile bağı bulunmamaktadır. Bu nedenle soruşturmanın önlendiği iddialarının asılsız olduğu sabittir.

Vefatın aydınlatılması müvekkil şirketin de istemidir; ancak soruşturma yapılmış, savcılık ve devamında yerel mahkeme kararı verilmiş ve bakanlık tarafından da son olarak kanun yoluna bozma istemi reddedilmiş olup, yargı kararı neticesi yorum yapabilmemiz hukuken mümkün değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.