Burak Oğraş'ın ölümü: Savcılık şüphelilerden birinin tutuklanmasını talep etti, mahkeme serbest bıraktı

Fettah Tamince'nin otelinde 2011 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybeden 16 yaşındaki Burak Oğraş'ın ölümüyle ilgili şüphelilerden F.P.'nin tekrar ifadesi alındı. Savcılık F.P.'nin kasten öldürme suçundan tutuklanmasını talep etti. Sulh Ceza Hakimliği, F.P.'nin yurt dışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün karakola giderek imza vermesine hükmederek serbest bıraktı.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, 2011 yılının eylül ayında yaşanan olayla ilgili, Burak Oğraş'ın ailesinin avukatı Oktay Keskin, temmuz ayında savcılığa yeniden başvurarak, olayın cinayet olduğunu ve ifadelerinin yeniden alınarak şüphelilerin tutuklanmasını talep etti.

Savcılık tutuklanmasını istedi

Başvuru üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu'ndan savcı Haki Çeliker, 6 şüpheli arasında yer alan F.P.'nin SEGBİS aracılığıyla ifadesini aldı. F.P. ifadesinde olayla ilgili suçu olmadığını ileri sürerek, Burak Oğraş'la sadece olay gecesi muhabbet ettiklerini, öncesinde tanışmadıklarını belirtti.

F.P. savcılıktaki ifadesinin ardından, kuvvetli şüphe ve savunmalarındaki çelişkileri nedeniyle kasten öldürme suçunu işlediği belirtilerek tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Adli kontrolle serbest

Mahkemede de SEGBİS aracılığıyla ifade veren F.P., buradaki ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı ve hafta bir gün karakola giderek imza vermesi yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

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