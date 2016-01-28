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Yaşam

Risale-i Nur'da bandrol yasağı kalktı

Risale-i Nur'da bandrol yasağı 2 yıldır sürüyordu

28 Ocak 2016 14:56

Risale-i Nur’da bandrol yasağının kalktığını Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz duyurdu. Güleçyüz, Twitter hesabından "Dün beklediğimiz müjde bu sabah geldi. Risale-i Nur basımında iki yıla yakındır devam eden bandrol engeli kalktı” diye yazdı.

Zaman'da yer alan habere göre, Anayasa Mahkemesi’nin, konuya ilişkin yetkiyi Diyanet'e veren kararnamesinin de Danıştay'da iptal edilmesinden sonra Kültür Bakanlığı, yasal vârislerin muvafakatnamesini getiren bütün yayınevlerine Risale basımı için bandrol vermeye başlıyor.

 

Danıştay kararnameyi iptal etmişti 

 

Danıştay Dava İdareleri Kurulu da Risale-i Nur Külliyatı'nın basım ve neşir yetkisini Diyanet İşleri Başkanlığı'na devreden Bakanlar Kurulu kararnamesinin yürütmesini 12 Aralık 2015 tarihinde durdurma kararı almıştı. Danıştay'ın kararında, “Bakanlar Kurulu kararının yasal dayanağı olan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 47. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinin Anayasa Mahkemesi'nce iptaline karar verilmesi karşısında, yasal dayanaktan yoksun dava konusu Bakanlar Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” denildi.

 

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