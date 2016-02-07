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Dünya

Rio Karnavalı başladı

Belediye Başkanı karnavalın açılışında katılanları, Zika'ya önlem almaları için uyardı

07 Şubat 2016 11:04

Dünyanın en ünlü açıkhava eğlencelerinden biri olan Brezilya'daki Rio Karnavalı, Zika salgınına rağmen başladı. Belediye Başkanı karnavalın açılışında katılanları, Zika'ya önlem almaları için uyardı, kentin sembolik anahtarını Kral Momo'ya teslim etti, 5 günlük festival resmen başladı.

Açılışın ardından Samba okulları Sambadrome'da bir gösteri düzenledi. Zika salgınının yayılmaya başladığı Olinda kasabasındaki dans gösterileriyse insanları hastalığa karşı bilinçlendirmek içindi.

Dansçılar tabutta taşınan bir sivrisinek maketiyle halkın dikkatini çekmeye çalıştı, askerler de insanlara hastalıktan korunmak için neler yapmaları gerektiğini gösteren broşürler dağıttı.

gün sürecek festival için Rio'ya 1 milyona yakın turistin gelmesi bekleniyor. Karnavalın kent ekonomisine katkısıysa 765 milyonu bulacak.

 

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