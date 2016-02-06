Zika virüsü 33 ülkeye yayıldı



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) son raporunda Zika virüsünün en fazla Brezilya ve Kolombiya'da yayıldığına dikkat çekti.

Açıklamada 33 ülkenin Ocak 2014 ve 5 Şubat 2016 tarihleri arasında Zika virüsü salgınını bildirdiği, bunun dışında 6 ülkede de virüsün görüldüğü yönünde dolaylı veriler bulunduğu kaydedildi.

Zika virüsü 2015 yılından itibaren Latin Amerika’da hızla yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre virüs bu bölgede yayılmaya devam edecek.

Dünya Sağlık Örgütü bahsi geçen 33 ülkeden Brezilya, Kolombiya, El Salvador, Surinam ve Venezuela'da kas güçsüzlüğü ile felçlerle kendini gösteren Guillain-Barre sendromu vakalarında da artış bulunduğuna dikkat çekti. Kolombiya hükümeti dün Zika virüsü bulaşan üç kişinin Guillain-Barre sendromu sebebiyle öldüğünü açıklamıştı.

Brezilya'da doktorlar ve bilim insanları halen Zika virüsü ve artan mikrosefali vakaları arasında bir bağlantı bulunup bulunmadığını araştırıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün geçmiş vakalara yönelik bir analizi de Fransız Polinezyası’nda Zika salgını sırasında artan mikrosefali vakalarına vurgu yapıyor.