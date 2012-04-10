Riero ve Melo affedildi

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Dürüst yaptığı açıklamada Fatih Terim'in, Riera ve Melo'nun kadrodışı kararlarını kaldırdığını söylediği

Bu arada Galatasaray'da takımı arkadaşı Felipe Melo ile yaşadığı kavganın ardından teknik direktör Fatih Terim'den izin alarak İngiltere'ye giden Albert Riera, İstanbul'a döndü.

İspanyol futbolcunun iznini tamamladıktan sonra bugün İstanbul'a geri geldiği bildirilirken, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kendisi için hazırlanan

program çerçevesinde bir çalışma yapacağı aktarıldı.