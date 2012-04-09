'Playoff maçlarında Melo oynayacak mı?'

Ruşen Çakır

(Vatan, 9 Nisan 2012)

Normal şartlarda G.Saray çoktan şampiyonluğunu ilan etmişti ve Manisa’ya yedeklerden kurulu bir takımla çıkabilirdi. Fakat play-off’larda puanların sayılacak olması nedeniyle galibiyet için, ideale yakın kadroyla sahaya çıktı fakat hiçbir iddiası kalmamış Manisa karşısında özellikle ilk 45 dakika son derece zevksiz, heyecansız ve etkisiz bir futbol sergiledi.

İlk maçta da kendisini attırmış olan Y.İncedemir’in bu sefer de kırmızı kart görmeyi becermesiyle Manisa’nın zaten az olan direnci kırıldı ve 2. yarı, hele daha ilk dakikalarda penaltı gelmesiyle G.Saray için çok kolay geçti. Y.İncedemir demişken, seneye G.Saray’ın bu oyuncuyu transfer etmeye kalkışmasının her açıdan facia olacağını vurgulayalım.

Selçuk İnani Muslera, Melo...

Manisa maçına G.Saray’ın bu sezon yaptığı çok sayıda transferin en isabetlilerinden olan üç oyuncu damga vurdu. Öncelikle tabii ki Selçuk. G.Saray dün çok sayıda uzaktan şut denedi, bunların çoğu son derece etkisiz, hatta bazıları gülünçtü; Selçuk’unkiler hariç. İlkinde Volkan çok kurtardı, ama ikincisinde seken topun gol olmasını engelleyemedi. 2. isim Muslera. Her ne kadar dün kendisine çok az iş düşmüş olsa da Urugaylı kaleci, bu seneki üstün performansını bir penaltı golüyle taçlandırdı.

Son isim, hiç kuşkusuz oynamasa bile Melo’ydu. G.Saray’ın halihazırdaki en ciddi sorununun, hafta içi Riera’yla kavga eden Brezilyalı futbolcunun durumunun belirsizliği olduğunu söyleyebiliriz. Yansıyan haberlere göre kavgada asıl sorumlu Melo. Tersi olsaydı iş daha kolay olabilirdi, zira geldiği günden beri istikrar göstermeyen, taraftarın da pek benimsemediği Riera gözden çıkarılır, konu kapanırdı.

Halbuki Melo’nun hem taraftarla çok iyi bir ilişkisi var, hem de Terim’in oyun planında kritik bir rolü. Dolayısıyla G.Saraylılar en çok playoff maçlarında Melo’nun (ve bir ölçüde Riera’nın) oynayıp oynamayacaklarını merak ediyor. Gerçekten hem Terim’in, hem yönetimin işi pek zor.

Aydın'ın dönüşü!

Üç isabetli transfer dedik ama yıllardır G.Saray’da olan ama bir türlü bekleneni veremeyen Aydın’ın “yarı-transfer” olduğu düşünülürse onu da diğer üç isme dahil edebiliriz. Tabii Aydın’ın başarısı, Sabri’nin sık karşılaştığımız başarısızlığını da akla getiriyor. Sabri, yine fırsat harcadı.

Şİmdİ gözler play offlarda: G.Saray’ın puan üstünlüğü çok bariz, ama son haftalarda sergilenen futbol nedeniyle şampiyonluğun garanti olduğu söylenemez.