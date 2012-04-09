Futbolculardan Terim'e: Melo ve Riera'yı affet

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’le görüşen futbolcular, kavga ettikleri için kadro dışı bırakılan Riera ve Melo’nun affedilmesini istedi.

Süper Toto Süper Lig'in normal sezonunun lider bitiren Galatasaray'de futbolcular, Teknik Direktör Fatih Terim ile özel bir görüşme yaptı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, kavga eden Melo ve Rierra için af talebinde bulundu.

Şampiyonluk yolunda Melo ve Riera ile birlikte yürüdüklerini vurgulayan futbolcular, "Sonuna kadar bu arkadaşlarımızla birlikte olmak istiyoruz. Önümüzde 6 tane final maçı var. Arkadaşlarımızın da pişman olduğunu biliyoruz. Sizin vereceğiniz karar çok önemli" dediler.

Fatih Terim ise futbolcuların bu davranışının takımdaşlık adına önemli bir davranış olduğunu söyledi.

Futbolda kupa ve maçlardan daha önemli şeyler olduğunun altını çizen Fatih Terim, konuyu düşüneceğini ifade etti.

Terim, "Takım değeri her şeyden önce gelir. Her şeyi kaybedebiliriz ama manevi değerleri kaybedemeyiz" diye konuştu.