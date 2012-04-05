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Spor

Terim, Melo ve Riera'yı sahadan attı

Galatasaray'ın bugünkü antrenmanı sırasında Felipe Melo ve Albert Riera arasında tartışma yaşandı

05 Nisan 2012 18:48

Ligin son maçlarına günler kala Galatasaray antrenmanında büyük bir kavga çıktı. Melo ve Riera birbirine girince Terim, sahadan uzaklaştırdı. Soyunma odasında devam edince, yönetim ceza açıklaması yaptı.

Galatasaray'ın bugünkü antrenmanı sırasında Felipe Melo ve Albert Riera arasında tartışma yaşandı.

İki futbolcunun birbirine sert tepki göstermesinin ardından Teknik Direktör Fatih terim ikiliyi soyunma odasına gönderdi.

Yıldız oyuncular soyunma odasında da sakinleşmeyip kavgaya devam edince olaya yönetim el koydu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre iki futbolcuya ceza verilecek:

"Futbol takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda kulübümüz futbolcularından Felipe Melo ile Albert Riera arasında yaşanan gerginlik üzerine her iki futbolcu da Sayın Fatih Terim tarafından soyunma odasına gönderilmiştir. Futbolcularımız arasındaki gerginlik soyunma odasında da devam etmiştir. Söz konusu futbolcular hakkında kulübümüz iç disiplin talimatı ve düzenlemelerinin ivedilikle ve kararlılıkla uygulanacağını bildiririz.

Galatasaray Sportif A.Ş."

 

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