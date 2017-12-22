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Spor

Rıdvan Dilmen: Dursun Özbek son mermisini kullandı

"Daha renkli, daha zevkli, daha çetin bir lig bekliyor bizi"

22 Aralık 2017 04:19

Fatih Terim’in yeniden Galatasaray Futbol Takımı’nın başına getirildiğinin açıklanmasıyla ilgili konuşan spor yazarı ve eski futbolu Rıdvan Dilmen, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in “son mermisini kullandığı” yorumunda bulundu. 

Terim’in Galatasaray’ın başına 4. kez geçmesinin “beklenmedik olmadığını” ifade eden Dilmen, NTV Spor’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dursun bey açısından zamanlaması önemli bir hamleydi. Dursun beyin inanılmaz bir operasyonu, kutlamak lazım. Muhtemelen kafasında zaten Fatih hoca vardı. Daha renkli, daha zevkli, daha çetin bir lig bekliyor bizi. En çok of çeken federasyon olmuştur. Fatih Terim'in beğeneceği bir oyuncu kadrosu var. Hücumcu bir kadro var. 1-2 transfer yapacaktır. Dolayısıyla bir sıkıntı olmaz."

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