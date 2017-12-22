Galatasaray'da '4. Fatih Terim' dönemi

Galatasaray Spor Kulübü, Fatih Terim ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Terim de sosyal medya hesabından "Nerede kalmıştık" diyerek Galatasaray resmi hesabını etiketledi.

Terim'in yardımcılarının Hasan Şaş ve Johan Elmander olacağı belirtilirken, Terim'in kaleci antrenörü olarak Brezilyalı eski kalecisi ve antrenörü Taffarel'i getirebileceği iddia edildi. Tecrübeli teknik direktörün Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Göztepe maçında sahaya Galatasaray'ın başında çıkacağı kaydedildi. Terim'in, cuma günü imza atması bekleniyor.

Fatih Terim'den Galatasaray'a: Nerede kalmıştık?

Galatasaray SK’nın resmi hesabından yapılan açıklamada da, “Galatasaraylı Fatih Terim yuvasına dönmüştür! #İmparatorYuvasında” ifadelerine yer verildi. Galatasaray'ın Terim’in “Nerede kalmıştık?” sorusuna da deneyimli teknik direktörün kupa kaldırdığı bir fotoğrafla cevap verilerek, “Burada kalmıştık hocam” dendi.

Galatasaray'ın Twitter hesabından yapılan “Galatasaraylı Fatih Terim yuvasına dönmüştür! #İmparatorYuvasında ifadeleri ile paylaşılan gönderisi 9 saatte 53 bin retweeti 98 bin beğeni aldı.

UEFA kadrosu Galatasaray'a geri dönüyor

DHA’dan Serkan Türk, Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü oynanacak Göztepe maçında takımın başında sahaya çıkacağını ve yardımcısının da Hasan Şaş olacağını aktardı. Daha önce de Terim'in yardımcılığını yapan Şaş, Galatasaray’ın Terim’in yönetiminde UEFA Kupası’nı kaldırdığı kadroda da yer alıyordu.

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NTV Spor Yorumcusu Ercan Taner, görüşmelere başlanmasının duyurulmasının Terim'in yeni teknik direktör olduğu anlamına geldiğini söyledi. Igor Tudor'un gönderilmesinin ardından yeni ve yabancı bir teknik direktöre arayışına girilmesinin teknik sıkıntılar yaratacağını belirten Taner, "Yönetim en güzel kararı verdi" yorumunda bulundu.

"Hemen temas kurulmuş, olumlu aşamada ilerlemiş, bunun sonucunda da borsaya bildirim yapılmış" diyen Taner, Galatasaray için yeni bir dönem başladığını ifade etti. Taner, Terim'in imza haberinin de yarın gelebileceğini kaydetti.