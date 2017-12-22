Mehmet Demirkol: Yönetim Fatih Hoca’ya mecbur kaldı

Fatih Terim’in yeniden Galatasaray Futbol Takımı’nın başına getirildiğinin açıklanmasını değerlendiren spor yazarı Mehmet Demirkol, yönetimin taraftarın yaptığı baskı karşısında Terim’i geri getirmek dışında başka çaresinin kalmadığını söyledi.

Galatasaray'da '4. Fatih Terim' dönemi

Deneyimli teknik direktörün dönüşünde en dikkat çekici olan Terim’in heyecanı olduğunu ifade eden Demirkol, Galatasaray’ın ligdeki rakipleri karşısında ise işinin zor olduğuna dikkat çekerek, "Devre arasında bir transfer hamlesi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Demirkol’un NTV canlı yayınında yaptığı değerlendirmeler şöyle:

"Hayırlı olsun diyelim öncelikle. Güçlü bir figüre ihtiyacı var yönetimin, takımın ve taraftarın. Bu güçlü figür de yönetimde yok. Büyük bir pres var taraftarın yaptığı, herkesin aklına gelen isim de Fatih Terim’di. Yönetim de buna mecburdu açıkçası. Bir yabancı teknik direktör getirip sezonun ortasında bu işi yapmaya çalışmak mantıklı değildi. Tek bir seçenek vardı, yönetim de buna ikna oldu. En dikkat çekici olan Fatih Hoca’nın heyecanı. Yönetimden önce Fatih Hoca açıkladı. Fatih Hoca böyle durumlarda sessiz olur, daha arkadan gelir, ağırdır ama bu sefer herhalde o da çok heyecanlı.

"Kongrede güçlü bir yönetim kurulacağına ihtimal vermiyorum"

Galatasaray’ın tribünlerindeki ve kamuoyundaki gündemle kongredeki gündem çok birbirine örtüşmüyor. Ama bu sefer genel kamuoyu ağır bastı ve fazlasıyla etkiledi. Bu kadar kısa zamanda Terim’le de anlaşılmışken ben güçlü bir yönetim kurulacağına ihtimal vermiyorum.

Fatih Hoca son görev yapıp iki kez üst üste şampiyon olduğunda 12-13 kişiyle oynamıştı ve dar bir kadro vardı. Bugün de benzer bir kadro var. İyi ama dar bir kadro. Ama bu sefer rakipler çok kuvvetli. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir gibi rakiplerin arasında bu kadro yetmeyebilir. Devre arasında bir transfer hamlesi olacağını düşünüyorum."