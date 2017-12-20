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Spor

Fatih Terim'den Galatasaray'a: Nerede kalmıştık?

Igor Tudor, son maçta alınan mağlubiyetin ardından gönderilmişti

22 Aralık 2017 02:11

Hırvat teknik direktör Igor Tudor’un gönderilmesinin ardından Galatasaray Futbol Takımı’nın başına geri dönüp dönmeyeceği tartışma konusu olan Fatih Terim, gelecek günlerde yaşanabilecekler için ipucu niteliği taşıyan bir paylaşımda bulundu. 

Deneyimli teknik direktör, Twiter hesabından yaptığı paylaşıma Galatasaray Spor Kulübü’nün resmi hesabını da etiketleyerek, “Nerede kalmıştık?” sorusunu yöneltti.

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