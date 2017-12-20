Mehmet Demirkol’dan Fatih Terim yorumu

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray’da teknik direktör arayışlarıyla iyiden iyiye yükselen Fatih Terim sesleri için, ‘’Galatasaray kamuoyunun gündemi net: Ya Terim ya gidin...’’ değerlendirmesinde bulundu.

Demirkol’un 20.12.2017 tarihinde ‘’Ne Terim, ne giderim’’ başlığıyla Fanatik’te yayınlanan yazısı şöyle:

Galatasaray başkanının gündemiyle Galatasaray kamuoyunun gündemi birbirinden farklı değil, zıt...

Galatasaray kamuoyunun gündemi net: Ya Terim ya gidin...

Başkanınki biraz muğlak kalsa da anlaşılan: Ne Terim ne giderim...

Tabanından bu kadar kopuk bir iktidarın yaşaması mümkün değil.

Bu şartlarda bu seçim sonrası eğer bu zihniyet devam ederse Galatasaray’ın köklü mirası ağır bir darbe yiyecek. Bu tip bir vurdumduymazlık Galatasaray’ın yerleşik düzenini yıkabilir.

Bunun sonrası sanıldığı gibi bir cennet de olmaz.

Sosyal medya istedi diye Tudor’u takımın başına getiren bir yönetim, kamuoyunun büyük bölümü ‘Terim’ derken kulağının üzerine yatarsa isyan çıkar. Bin tweetle Tudor’u getirip, ‘Terim gelecek mi?’ sorusuna cevap bile vermemek inanılmaz.