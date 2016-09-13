Ricardo Quaresma: Kazanacağız

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Benfica karşısında iyi oynayıp kazanacaklarını ifade etti.

İyi bir rakibe karşı sahaya çıkacaklarını belirten Quaresma, "Taraftarların desteğiyle mücadele edecekler. Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçı da heyecanlı olacak. İki takım için de yarın avantaj veya dezavantaj yok. En iyi oynayan kazanacak." dedi.

Portekizli olarak ülkesinde Beşiktaş formasıyla oynamasıyla ilgili soruya tecrübeli futbolcu, "Türkiye'de her zaman çok iyi karşılandım. Beşiktaş'ı çok seviyorum, taraftar beni çok seviyor. Sorumluluk her zaman aynı. Üzerimde ağır sorumluluk var." yanıtını verdi.

Kendisini iyi hissettiğini kaydeden tecrübeli futbolcu, "Hayatım biraz renkli. Şu anki tek düşüncem yarınki maçın iyi geçmesi ve kazanmak." ifadesini kullandı.

Grupta rakiplerin belli olmasının ardından yaptığı dansın hatırlatılması üzerine Quaresma, Benfica çıktığı için sevinmediğini, gruptaki eşleşmeden dolayı memnuniyetini ortaya koyduğunu vurguladı.

Beşiktaş maça hazır

Beşiktaş, Benfica maçının son hazırlığını Luz Stadı'nda gerçekleştirdi.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan antrenmana bütün oyuncular katıldı. Teknik direktör Şenol Güneş, antrenmanın başında oyuncularına uzun yoldan geldikleri için açma germe hareketlerini iyi yapmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

Muhtemel 11

Siyah-beyazlı takımın yarınki mücadeleye Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Marcelo, Dusko Tosic, Adriano, Atiba Hutchinson, Gökhan İnler, Olcay Şahan, Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin, Cenk Tosun muhtemel 11'iyle çıkması bekleniyor.