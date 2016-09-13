Şenol Güneş: Beşiktaş, Benfica karşısında savunmayı ön plana alacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında karşılaşacakları Benfica'nın tecrübeli bir takım olduğunu hatırlatarak "Gruptaki bütün rakiplerin kendi adına iddiası bulunuyor. Biz de ilk maçımızda bunu ortaya koymak istiyoruz. Bunu ortaya koymak için tabii ki savunma anlayışı bakımından da öncelikli bir maç olacak. Şampiyonlar Ligi hata kaldırmaz, daha dikkatli olmamız gereken bir maç" dedi.

Güneş, maçın oynanacağı Luz Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Benfica'nın 1900'lü yılların başında kurulduğunu ve köklü bir geçmişinin olduğuna dikkati çekerek, "Yarın Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi tecrübesi olan bir takımla oynayacağız. Avrupa'da ses getiren büyük bir kulüp. Geçen sezon da çeyrek finale kadar yükseldiler. Yetenekli oyuncular aldılar. Biz tecrübe olarak eksiklik yaşasak da iyi oyunculardan kurulu bir takımız." dedi.

Eurosport'taki habere göre, Tecrübeli teknik adam, herkesin keyif alacağı bir maçın oynanacağını, iki ekibin de oyuncu kalitesini bütünleştirip sahada yer alacağını dile getirdi.

''Gruptan çıkma iddiamızı ortaya koymak istiyoruz''

Maçta iyi sonuç almak için oyunun her iki yönünü de ortaya koymaya çalışacaklarını kaydeden Güneş, şöyle devam etti:

"Gruptaki bütün rakiplerin kendi adına iddiası bulunuyor. Biz de ilk maçımızda bunu ortaya koymak istiyoruz. Bunu ortaya koymak için tabii ki savunma anlayışı bakımından da öncelikli bir maç olacak. Şampiyonlar Ligi hata kaldırmaz, daha dikkatli olmamız gereken bir maç. Rakibin hem hücum anlayışının iyi olması hem iyi baskı yapması bizi zorlayacaktır. Sahasında daha iyi olan bir takımla karşılaşacağız. Futbolun her iki yönünü başarılı şekilde oynamak zorundayız."

"Onların bilinirliği bizim için iyi"

Şenol Güneş, Benfica'nın yarın sahasında oynamasının rakip adına avantaj olduğunu kaydederek, "Onların da bizi daha az bildiğini düşünüyorum. Rakibin bilinirliği bizim için iyi." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde oynamalarından dolayı iyi sonuçlar almayı hedeflediklerini kaydeden Güneş, "Şampiyonlar Ligi'ne gelmişken iyi sonuçlar alıp, iyi futbol ortaya koymak istiyoruz. O yüzden yarınki maçta heyecanımız ve coşkumuz, akılla ne kadar bütünleşirse iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'in şampiyon olduğunu ve Ricardo Quaresma'nın da buna katkı yaptığını hatırlatan Şenol Güneş, "Zaten Portekiz'de iyi oyuncular var. İyi oyuncular da yetiştiriyor. Çok iyi takımlara giden oyuncuları var. Lizbon, Porto ve Benfica, üç büyük takımdan biriyle oynayacağız. Önemli olan böyle bir rakibi geçebilmek." diye görüş belirtti.

Yarınki rakipleri Benfica'dan kiralık olarak transfer edilen Anderson Talisca'nın yanı sıra bir diğer Portekiz ekibi Porto'dan kadroya dahil edilen Vincent Aboubakar'ın yeni alındığına dikkati çeken Güneş, "Talisca'dan yardım alacağız. Aboubakar da yeni geldi. Transferin son gününde aldık. Uyumları iyi. Biraz daha süreye ihtiyaçları var." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, kendilerinin cumartesi günü Süper Lig maçı yaptığını, Benfica'nın ise kendi liginde cuma günü oynadığını, bu bakımdan yarınki maçla ilgili kadro konusunda kafasında henüz bir fikir oluşmadığını sözlerine ekledi.