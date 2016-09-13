T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Benfica karşısında

Karşılaşma TSİ 21:45'te başlayacak

13 Eylül 2016 15:40

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, gruptak ilk maçında bugün Portekiz'in Benfica takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

Lizbon'daki Luz Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan  Milorad Mazic yönetirken, yardımcılıklarını Milovan Rasitic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. İlave yardımcı hakemlik görevini Danilo Grujic ve Nenad Djokic yaparken, maçın dördüncü hakemi Nemanja Petrovic olacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, büyük bir tecrübeye sahip Benfica ile karşılaşacaklarını söyledi.

Eurosport'taki habere göre, Güneş, maçın oynanacağı Luz Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Benfica'nın 1900'lü yılların başında kurulduğunu ve köklü bir geçmişinin olduğuna dikkati çekerek, "Yarın Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi tecrübesi olan bir takımla oynayacağız. Avrupa'da ses getiren büyük bir kulüp. Geçen sezon da çeyrek finale kadar yükseldiler. Yetenekli oyuncular aldılar. Biz tecrübe olarak eksiklik yaşasak da iyi oyunculardan kurulu bir takımız." dedi.

Tecrübeli teknik adam, herkesin keyif alacağı bir maçın oynanacağını, iki ekibin de oyuncu kalitesini bütünleştirip sahada yer alacağını dile getirdi.

 

ETİKETLER

beşiktaşbenficaşampiyonlar ligifutbol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24