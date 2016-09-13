Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Benfica karşısında

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, gruptak ilk maçında bugün Portekiz'in Benfica takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

Lizbon'daki Luz Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetirken, yardımcılıklarını Milovan Rasitic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. İlave yardımcı hakemlik görevini Danilo Grujic ve Nenad Djokic yaparken, maçın dördüncü hakemi Nemanja Petrovic olacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, büyük bir tecrübeye sahip Benfica ile karşılaşacaklarını söyledi.

Eurosport'taki habere göre, Güneş, maçın oynanacağı Luz Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Benfica'nın 1900'lü yılların başında kurulduğunu ve köklü bir geçmişinin olduğuna dikkati çekerek, "Yarın Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi tecrübesi olan bir takımla oynayacağız. Avrupa'da ses getiren büyük bir kulüp. Geçen sezon da çeyrek finale kadar yükseldiler. Yetenekli oyuncular aldılar. Biz tecrübe olarak eksiklik yaşasak da iyi oyunculardan kurulu bir takımız." dedi.

Tecrübeli teknik adam, herkesin keyif alacağı bir maçın oynanacağını, iki ekibin de oyuncu kalitesini bütünleştirip sahada yer alacağını dile getirdi.