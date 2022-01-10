Rezan Epözdemir: Büyük projeler küçük adamlarla yapılmaz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, üst üste gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim ile yolları ayırma kararı aldı. Sarı-kırmızılı takımda Başkan Burak Elmas'ın yardımcısı olarak görev alan ve 15 Aralık'ta istifa eden Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Büyük projeler küçük adamlarla yapılmaz" dedi.

Başkan Burak Elmas ile Teknik Direktör Fatih Terim, Nef Stadyumu'nda görüşme gerçekleştirdi. 15 dakika süren toplantıda durum değerlendirmesi yapıldıktan sonra ayrılık kararı çıktı.

Terim ile yolların ayrılması, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Galatasaray'da başkan yardımcısı olarak görev alan ve 15 Aralık'ta istifa eden Rezan Epzdemir'den de bir paylaşım geldi. Epözdemir, sosyal medya mecrası Twitter üzerinden "Büyük projeler küçük adamlarla yapılmaz" ve "İnsanlar tercihleriyle yaşar ve her tercih bir vazgeçiştir" ifadelerinin yer aldığı iki paylaşımda bulundu.

Yönetim kurulu ile derin ilkesel farklılıklar, tutum, yöntem ve yaklaşım farklılıkları olduğunu aktaran Epözdemir, yapılan bazı hataların kendisini istifaya götürdüğünü belirtmişti.

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