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Galatasaray'da Fatih Terim sonrası öne çıkan 3 aday!

Galatasaray'da kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımda Terim'in koltuğu için 3 aday öne çıkıyor. İşte son gelişmeler...

10 Ocak 2022 14:53

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Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı takımda yeni hocanın kim olacağı merak konusu oldu.

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Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; ilk etapta 3 aday ön plana çıkıyor.

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Yerli teknik adamla yola devam edilmesine karar verilirse kulübün efsane isimlerinden Bülent Korkmaz takımın başına geçecek.

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Yabancı olarak ise PSV Eindhoven'ın çalıştırıcısı Roger Schmidt ilk hedef...

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Roger Schmidt'in PSV ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Bir diğer aday ise dünyaca ünlü teknik adam Pep Guardiola'nın uzun süre yardımcılığını yapan Dominic Torrent.

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Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Guardiola ile çalışan Torrent, 2020 yazında Brezilya ekiplerinden Flamengo'nun başına geçerken buradaki macerası kısa sürdü.

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Dünya futbolunda boşta olan diğer isimler ise şöyle: Lucien Favre

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Jorge Jesus

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Paulo Fonseca

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Rudi Garcia

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Ernesto Valverde

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Nuno Espirito Santo

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Andre Villas-Boas

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