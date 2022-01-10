Galatasaray'da Fatih Terim sonrası öne çıkan 3 aday!
Galatasaray'da kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı takımda Terim'in koltuğu için 3 aday öne çıkıyor. İşte son gelişmeler...
10 Ocak 2022 14:53
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Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı takımda yeni hocanın kim olacağı merak konusu oldu.
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Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; ilk etapta 3 aday ön plana çıkıyor.
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Yerli teknik adamla yola devam edilmesine karar verilirse kulübün efsane isimlerinden Bülent Korkmaz takımın başına geçecek.
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Yabancı olarak ise PSV Eindhoven'ın çalıştırıcısı Roger Schmidt ilk hedef...
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Roger Schmidt'in PSV ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Bir diğer aday ise dünyaca ünlü teknik adam Pep Guardiola'nın uzun süre yardımcılığını yapan Dominic Torrent.
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Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Guardiola ile çalışan Torrent, 2020 yazında Brezilya ekiplerinden Flamengo'nun başına geçerken buradaki macerası kısa sürdü.
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Dünya futbolunda boşta olan diğer isimler ise şöyle: Lucien Favre
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