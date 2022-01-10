Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması

Fatih Terim'le yollar ayrıldıktan sonra Galatasaray'da gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Son olarak Başakşehir ile şampiyonluk yaşadıktan sonra uzun süredir takım çalıştırmayan Okan Buruk, "Galatasaray'da görev almayı çok isterim ancak bana gelen bir teklif olmadı" dedi.

Galatasaray 'da Başkan Burak Elmas ile Teknik Direktör Fatih Terim, Nef Stadyumu'nda görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda durum değerlendirmesi yapıldığı ifade edilirken, tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı. Bu ayrılığın resmiyete dökülmesinin ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi.

Adı Galatasaray'la anılan Okan Buruk konuyla alakalı Fanatik'e yaptığı açıklamada, "Futbola başladığım Galatasaray'da teknik direktör olarak görev almayı tabii ki çok isterim. Ama bana gelen teklif ve herhangi bir görüşme olmadı." ifadelerini kullandı.

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