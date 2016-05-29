Reza Zarrab dosyasında 6 Türk bankasının adı geçiyor

Türkiye’deki 17/25 Aralık yolsuzluk soruşturmasının odağındaki İranlı işadamı Reza Zarrab’ı tutuklatan ve yargı süreci başlatan New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara’nın soruşturmasının bir ayağı, Türkiye’de bankacılık sektörüne uzandı. Cumhuriyet’ten İlhan Tanır’ın haberine göre, güvenilir Washington kaynaklarından Zarrab davasına koşut olarak ABD’nin bir diğer kurumunda yine Türkiye’yi ilgilendiren bir başka soruşturmanın sürdüğü de öğrenildi. Diğer kurumun soruşturması, New York’taki Zarrab soruşturmasından bağımsız. İkincinin ilgi alanında yıllardır Ankara’nın ve Ankara’daki güçlü figürlerin, bir takım şüpheli isimlerle yapmaya kalkıştıkları yasadışı, uluslararası hukuka aykırı plan ve hareketler yer alıyor.

Soruşturmada Türkiye’nin siyaset, bürokrasi, iş ve spor dünyasından isimler bulunuyor. Başsavcılığa yakın güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre soruşturmada Türkiye’deki bankacılık sektöründen aktörler de yer alıyor.

Aynı kaynaklara göre, soruşturma dosyasında 6’dan fazla Türk bankası bulunuyor. Bazı bankalarda 2010 ve özellikle 2011’den itibaren hummalı şekilde kara para aklama mekanizması işlemiş. Bu işlerle sadece bazı kamu bankaları değil, özel bankalar da uğraşmış. Türkiye’de yıllardır süren bu “çark” içinde, sadece siyasiler değil, birçok bürokratın aktör olduğuna inanılıyor. Yani 91 kişilik soruşturma listesinde bu bankalarda görev almış bazı bürokratlar da var.

Beklenmedik isimler

İran ambargolarının delinmesinden hareket eden Zarrab davası ABD’nin ulusal güvenlik meselelerini ilgilendirdiği için 17 Aralık dosyasına göre daha derin. 17-25 Aralık dosyaları bir rüşvet çarkı, illegal altın ticareti vb. birçok yolsuzluğu kapsarken Amerikan federal makamları bu davada ABD’nin ulusal güvenliğini tehdit eden, tehditlere yataklık eden suçlamalara odaklanıyor. Suçlamalar, Türkiye’de yüksek düzeyli yetkililer ve bazı çok etkili ailelere de değiyor. Bu yüzden 91 kişilik soruşturma listesinde daha önce ismi 17 Aralık’la duyulmuşların yanı sıra beklenmedik isimler de yer alıyor.