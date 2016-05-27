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Reza Zarrab'ın avukatı: Mahkemeye kritik öneme sahip bazı belgeler göndereceğiz

Savcı Preet Bharara, Zarrab'ın kefaletle serbest kalma isteğini reddetmişti

27 Mayıs 2016 06:21

New York'ta tutuklu bulunan Reza Zarrab'ın avukatı Benjamin Brafman, kefalet isteğini geri çeviren Başsavcı Preet Bharara'nın açıklamalarına karşı yeni bir girişimde bulundu. Brafman’ın dilekçesinde,  “Savcılığın doğru olmayan ve temelde kusurlu argümanlar” ile kefalet taleplerine karşı çıktığını savunarak, kendilerine cevap hakkı verilmesini talep etti. Dilekçede “Mahkemeye konu ile ilgili kritik öneme sahip bazı ek bilgiler de göndereceğiz” ifadeleri yer aldı.

Brafman bugün, Zarrab’ın davasına bakan Hakim Richard Berman’a bir dilekçe yazarak, Bharara’nın kefalet talebine karşı çıkması nedeniyle kendilerinin cevap hakkı için ek bir dilekçeyi 31 Mayıs günü yerel saatle  12.00’a kadar mahkemeye iletmek için izin istedi.

ABD’de hafta sonu ve Pazartesi gününün tatil olması nedeniyle, Salı gününe kadar zaman verilmesini isteyen avukat 2 Haziran’da görülecek kefalet duruşmasının ertelenmesini istemediklerini de dilekçede belirtti. Hakim Berman’ın, avukatın talebini kısa süre içinde değerlendirmesi bekleniyor.

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