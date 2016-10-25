Reza Zarrab davasında gizlilik kalkıyor mu?

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek, yasadışı altın ticareti, dolandırıcılık gibi suçlamalardan New York'ta tutuklu bulunan işadamı Reza Zarrab'ın yargılandığı davada deliller üzerindeki gizlilik kararının kalkması gündemde. 17/25 Aralık soruşturmasında adı geçen 4 eski bakanın da (Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar) adının geçtiği söylenen deliller üzerindeki yasak kalkar ise, bunları kamuoyu görebilecek.

ABD'de yaşayan serbest gazeteci Ali Abaday'ın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, New York'ta tutuklu bulunan İran asıllı işadamı Rıza Sarraf davasında son günlerde arka arkaya gelişmeler yaşanıyor. Cuma günü Sarraf'ın avukatları daha önceden ulusal güvenlik gerekçesiyle, başka dosyaları ilgilendirdiği için yurtdışı ve 3. şahıslarla paylaşılmaması karşılığında savcılıktan aldıkları 600 bin delile yönelik yurtdışı yasağının kalkmasını istemişti.

Savunma avukatları bu isteklerine gerekçe olarak delillerde adı geçen kişilerin yurtdışında olması ve davadan önce kendilerine ulaşıp bilgi almaları gerektiğini gerekçe göstermişti.



Savcılık ofisi ise bugün bu dilekçeye itiraz etti. Savcılığın itirazından kısa bir süre sonra ise Sarraf'ın avukatlarından Benjamin Brafman karşı bir dilekçe yazdı. Davanın hakimi Richard Berman'ın bu konuda yakında bir karar vermesi bekleniyor.

Kimi dosyalarda 17/25 Aralık soruşturmasında adı geçen 4 eski bakanın da olduğu söylenen deliller üzerindeki yasak kalkar ise, bunları kamuoyu da görebilecek. Ancak hakimin sadece ilgili kişiler ile görüşülmesi kaydıyla delillerin üzerindeki yasağı kaldırma durumu da olabilir.

Iphone'daki bilgiler için özel duruşma yapılacak

Hakim Berman ayrıca savcılık ofisinin talebi üzerine Rıza Sarraf'ın Miami'de havalimanında el konulan iPhone cep telefonunda bulunan bilgilerin de delil olup olmayacağına karar vermek için özel bir duruşma ayarladı.



22 Kasım'da yapılacak duruşmada hem savcılık hem de savunmanın tanıklarını dinlenecek.

Rıza Sarraf havalimanındaki görevlilere telefonunun şifresini verdiğini ancak FBI ajanları ile bu bilgiyi paylaşmadığını söylemişti. Savcılık da telefonda arama izni olmasına karşı şifre olmadan bunun yapılamayacağını ve şifrenin ele geçiriliş tarzından dolayı buradan elde edilen delillerin davada kullanılmamasını istiyor.

Savcılık ise buna karşı şifreyi bilmeseler de telefondan bilgileri almalarının mümkün olduğunu ayrıca gümrükteki görevlilerin kişilerin bavulları gibi elektronik eşyalarını da arayabileceğini söylüyor.

Telefon ile ilgili önemli nokta ise telefondan bilgileri alınan kişiler arasında Egemen Bağış haricindeki bakanların adının geçmesi. Ancak izin belgesinde kimi bölümlerin üzerine başka davaları ilgilendirdiği için siyah bir çizgi çekilmişti. Bu adı gösterilmeyen kişilerden birinin Egemen Bağış olduğu düşünülüyor.

Hakim Berman'ın iki konu hakkında vereceği karar, eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar'ı da yakından ilgilendiriyor.