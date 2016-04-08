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Reza Zarrab ABD’ye İran pasaportuyla mı girdi?

Zarrab'ın, ABD’ye girerken İran pasaportunu kullandığı şüphesi artarken, Türkiye’ye iade edilmemek için mi İran pasaportunu kullandığı merak ediliyor

08 Nisan 2016 11:55

İran ve Türkiye’deki yolsuzluk skandallarının odağında olan ve ABD’de tutuklanan Reza Zarrab hakkında Amerikalı yetkililerin hazırladığı iddianamede isminin Türkçe pasaportunda olduğu tahmin edilen Rıza Sarraf değil de Reza Zarrab olarak geçmesi, İran pasaportuyla ABD’ye girdiği yönündeki spekülasyonu artırdı. Zarrab'ın Florida’da yakalanışını gösteren “mugshot” yani “sabıka fotoğrafında” da Reza Zarrab yazıyordu.

ABD yönetimi, Butan, Küba, Kuzey Kore gibi ülkelerin yanısıra İran ile de zanlı ya da suçluluların iadesi (extradition) adına herhangi bir anlaşmaya sahip değil. Bir başka ifadeyle İran’ın elinde ABD’ye sığınmış olan Zarrab’ı ABD’den istemesini sağlayacam bir hukuki anlaşma yok. Oysa ABD ile Türkiye arasında 7 Haziran 1979’da yapılmış böyle bir anlaşma var.

 

Cumhuriyet'ten İlhan Tanır'ın haberine göre,  Zarrab'ın, ABD’ye girerken İran pasaportunu kullandığı şüphesi artarken, Türkiye’ye iade edilmemek için mi İran pasaportunu kullandığı merak ediliyor.

 

New York’a nakil

 

Zarrab'ı tutuklatan Savcı Preet Bharara’nın ofisi, İranlı işadamının ABD’ye girerken hangi pasaportunu kullandığı sorusuna yorum yapmak istemedi. Bharara’nın ofisinden alınan bilgilere göre, New York’a taşınmaya hazırlanan Sarraf’ı, Florida’dan New York’a “US Marshalls” yani Amerikan kolluk kuvvetleri taşıyacak. Nakil tarihi, kolluk kuvvetlerinin hazırlığına göre belirlenecek. 7 Nisan itibariyla Sarraf’ın New York’a ne zaman varacağına dair tarih belirlenmiş değildi. Bharara’nın ofisinden özel olarak telefonla yapılan açıklamada, Flonida’da kefalet talebinden vazgeçen Sarraf’ın New York’ta kefalet isteyebileceği veya savcı ile anlaşma yoluna gidebileceği, bunun henüz İranlı işadamı ve avukatları tarafından kendilerine bildirilmediği aktarıldı.

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