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Zarrab duruşması New York'a alındı; CHP heyeti gitmekten vazgeçti

Yargılamayı CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan başkanlığındaki heyet izleyecek

02 Nisan 2016 18:43

ABD'de tutuklanan 17-25 Aralık soruşturmasının kilit isimlerinden Reza Zarrab’ın duruşmasını izlemek üzere Miami’ye gitmek için görevlendirilen CHP Cezaevi Komisyonu programını iptal etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, CHP Cezaevi Komisyonu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Reza Zarrab duruşmasını izlemek için görevlendirilmişti. Ancak Zarrab’ı tutuklatan Savcı Preet Bharara’nın, Zarrab’ın kefalet ödemekten vazgeçtiğini ve yargılamanın New York’ta devam edeceğini duyurması nedeniyle Miami’ye gitmeyi planlayan heyet programını iptal etti. Yargılamayı CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan başkanlığındaki heyet izleyecek.

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