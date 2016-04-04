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Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın ABD'de tutuklanmasının ardından ilk kez sahnede

Ebru Gündeş'in konserine hiçbir basın mensubu alınmadı

04 Nisan 2016 13:37

17 - 25 Aralık soruşturmasının kilit isimlerinden Reza Zarrab ABD'de tutuklandıktan sonra Ebru Gündeş ilk kez Antalya'da sahneye çıktı. 

Hürriyet'in haberine göre, Zarrab’ın TC-RZA tescilli özel uçağıyla, Antalya Havalimanı’na gelen Ebru Gündeş, akşam da Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’nun (TUSAF) kongresi kapsamında Sueno Hotel’de konser verdi. Basına kapalı konseri sadece kongre üyeleri izleyebildi. Simli transparan kostümüyle sahneye çıkan Gündeş, şarkılarıyla kongre katılımcılarını eğlendirdi.

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