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Reyhanlı'ya iki roket daha

İlk roketin boş bir eve düştüğü, ikinci sadırıda ise bir kişinin yaralandığı kaydedildi

31 Ocak 2018 17:34

Suriye sınırındaki Hatay’ın Reyhanlı ilçesine iki roket daha atıldı. Gültepe Mahallesi'ne düşen roketlerin ardından güvenlik güçlerinin ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Olay yerinden bildiren NTV muhabiri, ilk roketin boş bir eve isabet ettiğini kaydederken; ikinci saldırıda bir kişinin yaralandığı ifade edildi. Gün içinde atılan dördüncü roketin de yola düştüğü bildirildi.

TIKLAYIN - Suriye'den Reyhanlı'ya dört roket atıldı; 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

"Kilis ve Reyhanlı'ya yönelik saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 70'ten fazla kişi yaralandı"

NTV muhabiri Can Ertuna, "Bütün saldırılar aşağı yukarı aynı mahalleye gerçekleştirildi. Reyhanlı'nın menzil içinde olan noktası burası. Güvenlik görevlilerinin verdiği ilk bilgi yaralı ya da ölen olmadığı yönündeydi. Ambulans görevlileri, bir kişinin hafif yaralı olduğunu söylediler. Reyhanlı, Kilis gibi bir yer değil. Kilis, Fırat Kalkanı Harekâtı'na kadar IŞİD'in roket saldırılarına maruz kalan bir yerdi. Afrin operasyonunun başlamasının ardından Kilis'in yanı sıra Reyhanlı da füzelerin hedefi olmaya başladı. Toplamda, Kilis ve Reyhanlı'da 4 kişi hayatını kaybetti, 70'ten fazla kişi yaralandı" dedi.

Roket saldırılarının son günlerde arttığını kaydeden Ertuna, özellikle çocuğu olan vatandaşların merkezden uzaklaşarak güvenli bölgelere gittiğini ve ilçede 'ciddi bir huzursuzluk olduğunu' söyledi. 

Öğle saatlerinde gerçekleştirilen iki saldırıyla birlikte, gün içinde toplamda Reyhanlı'ya dört roket atılmış oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekâtı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden atılan roket, sabah saatlerinde Reyhanlı'da 3 katlı bir evin bahçe duvarına isabet etmiş ve 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Avlar hayatını kaybetmişti. 

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