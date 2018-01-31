T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriye'den Reyhanlı'ya dört roket atıldı; 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Düzenlenen saldırılarda 1 kişi de yaralandı

31 Ocak 2018 13:29

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekâtı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden Reyhanlı'ya dört roket atıldı. Bu sabah saatlerinde atılan iki roketten biri, bir evin bahçe duvarına isabet etti. Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, burada 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Avlar'ın hayatını kaybettiğini bildirdi. 

Öğle saatlerinde aynı bölgeden iki saldırı daha yapıldı. Burada bir kişinin yaralandığı ifade edildi. Olay yerinden bildiren NTV muhabiri Can Ertuna, çevrede yoğun güvenlik önlemi alındığını, "saldırıların Cinderes'ten yapıldığı ihtimali üzerinde durulduğunu" kaydetti. 

"Bugüne kadar 30'un üzerinde roket isabet etti"

Roketli saldırı sonrası sabah saatlerinde açıklama yapan Şanverdi, "Bugüne kadar ilçemize 30'un üzerinde roket isabet etti. Bu olaylarda 50'nin üzerinde kişi yaralandı, 1'i Suriyeli olmak üzere bugün kaybettiğimiz gencimizle 2 kişi hayatını kaybetti" ifadesini kullandı. 

Reyhanlı ve Kilis'e dün de (30 Ocak 2018) roketli saldırı düzenlenmişti. 

 

ETİKETLER

HatayReyhanlıroket

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24