Suriye'den Reyhanlı'ya dört roket atıldı; 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekâtı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden Reyhanlı'ya dört roket atıldı. Bu sabah saatlerinde atılan iki roketten biri, bir evin bahçe duvarına isabet etti. Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, burada 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Avlar'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Öğle saatlerinde aynı bölgeden iki saldırı daha yapıldı. Burada bir kişinin yaralandığı ifade edildi. Olay yerinden bildiren NTV muhabiri Can Ertuna, çevrede yoğun güvenlik önlemi alındığını, "saldırıların Cinderes'ten yapıldığı ihtimali üzerinde durulduğunu" kaydetti.

"Bugüne kadar 30'un üzerinde roket isabet etti"

Roketli saldırı sonrası sabah saatlerinde açıklama yapan Şanverdi, "Bugüne kadar ilçemize 30'un üzerinde roket isabet etti. Bu olaylarda 50'nin üzerinde kişi yaralandı, 1'i Suriyeli olmak üzere bugün kaybettiğimiz gencimizle 2 kişi hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.

Reyhanlı ve Kilis'e dün de (30 Ocak 2018) roketli saldırı düzenlenmişti.