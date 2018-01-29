Kilis ve Reyhanlı'ya roket atıldı

Kilis'in Öncüpınar ve Hatay'ın Reyhanlı ilçelerine Afrin'den roket atıldığı bildirildi.

Habertürk'ün haberine göre, saat 14.30 sıralarında atılan roket, Öncüpınar mahallesindeki zeytin bahçesine düştü. Can kaybı ya da yaralananın bulunmadığı saldırıyla ilgili polis ekipleri, olay yeri incelemesi yaptı.

Kilis'teki saldırının ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan roket işyerine isabet etti. Patlama nedeniyle işyerinde ve bir otomobilde hasar meydana geldi.

İlk belirlemelere göre yaralananın olmadığı olay nedeniyle bölgeye çok sayıda güvenlik gücü ile itfaiye aracı sevk edildi.