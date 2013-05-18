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Reyhanlı'da 'hükümet istifa' diyenlere polisten biber gazı

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde 51 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıları protesto etmek için ilçe girişinde toplanan grup, polis barikatıyla engellenmek istendi

18 Mayıs 2013 17:00

Reyhanlı'da bombalı saldırıları protesto eden ve hükümete istifa çağrısı yapan bin 500 kişiye polis gaz bombalarıyla müdahale etti.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde 51 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıları protesto etmek için ilçe girişinde toplanan 1500 kişilik grubu polis barikatlar kurarak engellemek istedi. Barikatları aşan göstericilerden bazıları polise taş atınca, güvenlik güçleri gaz bombası kulandı.

Halkevleri'nin öncülüğünde ilçe girişinde saat 12.00'de toplanan grup, gösteriye izin verilmeyince, polis barikatını aşarak, ara sokaklardan ilçe merkezine yürüdü. Atatürk Caddesi'nde yeniden toplanan grubu durdurmak için kurulan polisin ikinci barikat da göstericiler tarafından aşıldı.
Bomba yüklü araçlarda düzenlenen saldırıda ikinci patlamanın olduğu PTT binası meydanında güvenlik önlemi alan polise, göstericilerden bazıları taş atınca, polis kalabalığı dağıtmak için gaz bombası kullandı ve ortalık savaş alanına döndü.

Aralarında CHP Hatay Milletvekili Hasan Akgöl'ün de bulunduğu gruptakiler gazdan etkilendi.

Atatürk Caddesi'nde yeniden toplanan ve 'Hükümet istifa' sloganı atan göstericileri polis dağıtmak için uzun süre çaba sarf etti.

 

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