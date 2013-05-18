Reyhanlı'dan Suriye'ye kaçan aile: İntihar gibi ama gidiyoruz

Suriye’deki iç savaştan Hatay’ın Reyhanlı’ya kaçan sığınmacılar, 52 kişinin öldüğü patlamanın ardından “can güvenliğimiz yok” diyerek geri dönmeye başladı.

52 kişinin can verdiği Reyhanlı’daki bombalı katliamın ardından can güvenliklerinin kalmadığını söyleyen çok sayıda Suriyeli, Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan ülkelerine geçiş yapıyor.

Milliyet gazetesinden Bünyamin Aygün, Reyhanlı’dan Suriye’nin Babel Hawa şehrine dönen Muhammed (52), Sare (79), Hasibe, Meri (17), Maria (12), Fatma (9), Ahmet (11), Halid (7) ve İdris (5) Havaş’ı dinledi.

Suriye’deki olaylar başlamadan önce Halep’te lokanta işleten aile, daha sonra İdlip’e oradan da Reyhanlı’ya kaçmış. Aile, şimdi ise, Babel Hawa sınırları içinde araziye kurulan ve birçok sorunu olan çadır kentte bir çadıra yerleşti. Su, tuvalet ve yemeğin olmadığı çadırkentte sağlık sorunları, salgın hastalıklar başlamış.

‘Evlerimize saldırdılar’

Ailesinin yanında güçlü olmaya çalışan baba Muhammet Havaş Reyhanlı’da yaşadıkları hakkında Aygün’e şunları anlattı:

“Reyhanlı’da bomba patladığı gün tanımadığımız insanlar bize saldırmaya başladı. Evlerimizin camları taşlandı, dışarı çıkamaz olduk. Suriyeli olduğumuzu anlayan ya küfrediyor ya da saldırıyor. Esad amacına ulaştı ve dost Reyhanlı halkını bize karşı kışkırttı.

Bu insanlar bize çok iyi davrandı. Her gün sıraya girerek bize yeme, ilaç verdiler. Bize ait olmayan bir saldırıdan dolayı sürekli saldırı altında kalmamız bizi çok üzdü. Ama her şeye rağmen yine Reyhanlı halkı evimizden çıkamadığımız için geceleri bize yemek taşıdı. En küçük oğlumuz İdris geçen gece ateşlendi, komşumuza çekinerek söyledik. Bize haber vermeden gitmiş doktor getirmiş. Bunlar unutulur iyilik değil. Çocuklarımın zihninde hep bu iyi düşünceler kalsın ve Türkleri dost bilerek büyüsünler istiyorum. Biliyorum ki, intihara gidiyoruz ama kalbimiz kırılmasın diye kendi ülkemize dönüyoruz.”

‘Ümidimiz Erdoğan’

Babaanne Sare ise şunları söylüyor:

“Reyhanlı’ya geldiğimiz günden beri torunlarımla huzur içinde yaşıyorduk. Ne zaman kırılası eller o bombayı patlattı, işte bizim için sınırın iki tarafı da tehlike oldu. Ölümse yaşadığımdan daha çok yaşayacak değilim. Ama insan evladı, başı derde giren Müslümanların kurtarıcısı Tayyip Erdoğan’dan ümidimi hiç kesmiyorum. O hem bizim hem Türkiyelilerin Başbakanı. İnşallah bu savaşı bitirecek. Ben belki görürüm belki göremem ama torunlarım barış ve huzur içinde büyüyecek. Erdoğan için her gün dua ediyorum.”

‘Esad’ın amacı kışkırtmak’

Patlamanın ardından Suriyelilere oluşan tepkiler nedeniyle Reyhanlı’da sokağa çıkmayan bir diğer isim ise Esad’ın ordusundan kaçarak Reyhanlı’da bir eve sığınan Yarbay Abdul Sami, “Buraya gelmek isteyen Suriyeli ailelere yardım ediyorum. Parası olmayana para buluyoruz, doktor veya yiyecek ihtiyacı olanlara sağlık hizmeti verilmesini sağlıyoruz. Bu bomba patlatılma şekli ve yerine bakılırsa Esad’ın işi. Amacı, Suriyelilere karşı Türk halkını kışkırtmak ve bugün Reyhanlı’da yaşanan olayları başlatmaktı. Türkleri daha fazla incitmeye hakkımız yok. Zaten bizim için çok şey yaptılar” dedi.