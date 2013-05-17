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BBC'den Türkiye basınında Reyhanlı tahlili

Semih İdiz: Türkiye vatandaşları ile Suriyeli göçmenler arasında sekter çatışmalar başladığına göre, Suriye politikamız acilen gözden geçirilmelidir

17 Mayıs 2013 16:26

Suriye sınırına yakın Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin öldüğü patlamaların ardından BBC Dünya Servisi Türkiye basınının Reyhanlı saldırılarını nasıl işlediğine dair bir izlenim haberi yayınladı. Siyasal arenanın karşıt noktalarından muhabir ve yazarların yaklaşımlarının incelendiği haberde Mehmet Tezkan, Aslı Aydıntaşbaş, Ali H. Aslan, Taha Akyol, Cengiz Çandar, Semih İdiz'in yorumları aktarılıyor.


Mehmet Tezkan - Milliyet (Merkez)

Reyhanlı'dan gelen fotoğraflara iyice bakın. Aynen Irak gibi değil mi? Aynen Suriye gibi değil mi? Reyhanlı gelip geçici bir şey değil.. Reyhanlı bir taşma noktası


Aslı Aydıntaşbaş - Milliyet

Ankara için, Beşar Esad rejimi, Türkiye'ye yönelttiği 4 saldırı ile artık Türkiye için bir 'ulusal güvenlik tehdidi' olmuştur. Ankara bu hafta Washington'daki görüşmede yakın müteffiğine Suriye hakkında 'bir şeyler yapmanın zamanı geldiği'ni söylecek.


Ali H Aslan -  Zaman (Hükümet yanlısı)

Perşembe günü gerçekleşecek görüşmelerde Suriye konusunun pazarlık konusu olacağı açık. Reyhalı saldırıları da bu konuyu ileri taşıdı...Ankara'nın hedefi parasal ve ahlaki kayıplarının Washington tarafından daha bariz bir şekilde anlaşılmasını sağlamak.


Taha Akyol - Hürriyet (Merkez Sağ)

Suriye Türkiye'ye sabaş ihraç ediyor. Sadece Orta Doğu'ya özgü terör şeklinde değil de, etnik ve dini çatışma şeklinde. Bu cumartesi Reyhanlı'da olan şey, Suriye, Irak ve Lübnan'daki şiddetin aynısı. Burda anahtar, sakin olmak ve provokasyona gelmemektir.


Cengiz Çandar - Radikal (Merkez Sol)

Suriye, Reyhanlı saldırısının faili olarak adlandırıldıktan sonra nasıl davranacak? Bunu kimsenin bildiğini sanıyorum. Şam'da bilmiyor bunu. Neyazik ki Reyhanlı benzeri saldırılar da tekrarlanabilir.


Semih İdiz - Taraf (Sol)

Türkiye vatandaşları ile Suriyeli göçmenler arasında sekter çatışmalar başladığına göre, Suriye politikamız acilen gözden geçirilmelidir. Fakat Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun açıklamaları böyle bir şeyin olmayacağını gösteriyor. İnsan "daha çok kanlı eyleme hazır olmalıyız" diye düşünmeden edemiyor.

 

Çeviren: Deniz Zerin / denizzerin@yahoo.com

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