Reşma, enkaz altındaki 17 gününü anlattı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da binden fazla kişiye mezar olan göçükten tam 17 gün sonra canlı çıkmayı başaran 19 yaşındaki Reşma Begüm, ilk kez basın karşısına çıktı. Başından geçenleri anlatan Reşma, "Birkaç yudum suyum vardı. Yiyecek bulamadım" dedi.

Mucize kurtuluşunu anlatan genç kadın, "Birkaç yudum suyum vardı. Yiyecek bulamadım. 17 gün boyunca 4 parça bisküvi ve elimdeki suyla idare ettim" şeklinde konuştu. Göçükten canlı çıkacağına ihtimal vermediğini söyleyen Reşma, kendisi kadar şanlı olmayanları unutamadını da belirtti.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre 24 Nisan'da çöken binadan 17 gün sonra sağ kurtulmaya başaran genç kadın, "Yanımda kimse yoktu ama alt katlarda birileri vardı. Hepsi öldü. ‘Kurtarın bizi" diye bağırıyorlardı" dedi.,

Bangladeş'in başkenti Dakka'da onlarca tekstil atölyesinin bulunduğu 8 katlı bir bina 24 nisanda çökmüştü. Çöken binada bugüne dek 1127 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.